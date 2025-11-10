Η Νικολέττα Φιλιππάκη, μαζί με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, μας προσκαλεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή «Ράδιο» στον Κεραμεικό, σε μία μοναδική μουσική βραδιά! Με τη χαρακτηριστική της παρουσία και το βαθύ ηχόχρωμα της φωνής της, η Νικολέττα υπόσχεται να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι με πάθος και εκπλήξεις.

Από τον Μίμη Πλέσσα και τον Σταμάτη Κραουνάκη, έως τον Θέμη Καραμουρατίδη, τον Λευτέρη Κιντάτο, τη Βίκυ Γεροθόδωρου, τον Goran Bregovic και τον Νίκο Καρβέλα, η βραδιά θα κινηθεί ανάμεσα σε έντεχνα, λαϊκά και ποπ ηχοχρώματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αντιθέσεις.

Παράλληλα μας παρουσιάζει και δικά της τραγούδια όπως το «Μείναμε μόνοι» σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους της Ευγενίας Ασλανίδη και το «Συνέβη η ζωή» σε στίχους και μουσική του Νίκου Μερτζάνου! Τραγούδια που ήδη έχουν αγαπηθεί από το ευρύ κοινό και αναδεικνύουν τη μοναδική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Μαζί της οι μουσικοί Χρήστος Κουμούσης στο πιάνο, Τάσος Ζαφειρίου στην κιθάρα και το μπουζούκι και Εύη Κανέλλου στα κρουστά.

Μουσική Σκηνή «Ράδιο»

Δεκελέων 24, Γκάζι

(Κοντά στο σταθμό του μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6955 840 014

Ώρα έναρξης: 22.00

Είσοδος: 12€

Επιμέλεια: Σ.Κ.