H ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια, Νταϊάν Μόργκαν, γνωστή και ως σατιρική περσόνα Φιλομίνα Κανκ, έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου για μια συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Η κατ’ επανάληψη υποψήφια για βραβεία BAFTA και Emmy, Νταϊάν Μόργκαν δημιούργησε μέσα από τον ρόλο της Φιλομίνα Κανκ την πιο διάσημη ψευδοντοκιμαντερίστρια της βρετανικής τηλεόρασης, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Επιστρατεύοντας το παράλογο χιούμορ, την απενοχοποιημένη σάτιρα και την ξεκαρδιστική αφέλεια που επιτάσσει η εποχή, η Μόργκαν αναμένεται να μιλήσει για τα πάντα.

Η διαδρομή της δεν ήταν καθόλου προβλέψιμη: δούλεψε από πωλήτρια μέχρι εργάτρια σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου που συσκεύαζε αντιπαρασιτικά χάπια, προτού καταλήξει στη σκηνή και στις οθόνες ως κωμικός και ηθοποιός – και με τεράστια απήχηση στο TikTok. Μια πορεία που δείχνει πώς το απροσδόκητο μπορεί να γίνει ατόφιο υλικό κωμωδίας και να μετατραπεί σε παγκόσμιο αναγνωρίσιμο ύφος.

Στην πρώτη της γνωριμία με το ελληνικό κοινό φέρνει μαζί της έναν ολόκληρο κόσμο από καυστικό χιούμορ, απρόσμενες ιστορίες και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες.

Η συζήτηση στις 7 Ιανουαρίου, στις 8.30 μ.μ., στη Στέγη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει σήμερα, στις 5.00 μ.μ.

