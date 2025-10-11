Η Ντονατέλα Βερσάτσε ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Λατινο-Αμερικανικών Βραβείων Μόδας.

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Κοστάντζα Καβάλι Έτρο και τη Σίλβια Αργκουέγιο που θεσμοθέτησαν τα Βραβεία με τα οποία τιμώνται και υποστηρίζονται οραματιστές σχεδιαστές, καλλιτέχνες και πρωτοπόροι στον πολιτισμό από όλη τη Λατινική Αμερική και την παγκόσμια διασπορά της.

Η 2η τελετή απονομής των Λατινο-Αμερικανικών Βραβείων Μόδας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Με δέσμευση στην ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη, τα Βραβεία Μόδας απονέμονται σε 14 κατηγορίες με στόχο την προώθηση διαφορετικών φωνών που θα λάμψουν στην παγκόσμια σκηνή, με ισότιμη προσβασιμότητα για όλους τους συμμετέχοντες.

«Πάντα υποστήριζα την επόμενη γενιά ταλαντούχων σχεδιαστών. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να υποστηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε την παγκόσμια δημιουργική μας κοινότητα και είναι τιμή μου που είμαι πρόεδρος των Βραβείων Μόδας Λατινικής Αμερικής» δήλωσε η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Η Βερσάτσε θα προεδρεύσει στην κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι Νίνα Γκαρσία, αρχισυντάκτρια του Elle στις ΗΠΑ, Άνα Ντελο Ρούσο, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συντάκτρια μόδας, Κάρμεν Μπουσκέτς, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, Ιμράν Αμέντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Business of Fashion, Στίβεν Κολμπ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Αμερικανικού Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας (CFDA), Κάρλο Καπάζα, πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδας της Ιταλίας, Κιν Έτρο, πρώην διευθυντής δημιουργικού του Etro, Σάρα Σοτσάνι Μάινο διευθύντρια δημιουργικού του Ιδρύματος Σοτσάνι, Βίβιαν Σοτοκόρνο, διευθύντρια μόδας του Vogue Brazil, Γκαμπριέλα Χιρστ, σχεδιάστρια μόδας, Ζέλικα Γκαρσία, ιδρύτρια και διευθύντρια της Zsonamaco, κορυφαίας έκθεσης τέχνης και design της Λατινικής Αμερικής, Κάρλα Μαρτίνεζ ντε Σάλας, επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου στο Vogue Mexico και Latin America, Αλέσια Γκλαβιάνο, επικεφαλής παγκόσμιας φωτογραφίας του Vogue, Όσκαρ Μετζαβάτ, ιδρυτής και διευθυντής του Osklen και πρέσβης καλής θέλησης της UNESCO για τη βιωσιμότητα και Κάρλος Ναζάριο, διευθυντής στυλ στο Harper’s Bazaar.