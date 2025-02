Η «Οδύσσεια» αποτελεί το νέο μεγάλο πρότζεκτ του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι σκηνές που αφορούν τον Κύκλωπα Πολύφημο θα γυριστούν στην Ελλάδα από τις 13 έως και τις 20 Μαρτίου, σε δύο από τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες της Μεσσηνίας.

Η παραγωγή, η οποία έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες της από τις αρχές Φεβρουαρίου, θα χρησιμοποιήσει τη Σπηλιά του Νέστορα και την παραλία Βοϊδοκοιλιά για να αναπαραστήσει την επιβλητική σκηνή από την Οδύσσεια, όπου ο Οδυσσέας και οι ναύτες του συναντούν τον φοβερό Πολύφημο.

Σημειώνεται πως η παραγωγή δεν θα καταφύγει σε ψηφιακά εφέ (CGI), αλλά θα κατασκευάσει μια ανθρωπόμορφη μαριονέτα για τον Κύκλωπα, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή, πρακτική διάσταση στο τέρας, το οποίο αποτελεί σύμβολο της ελληνικής μυθολογίας.

Η παραλία Βοϊδοκοιλιά, μία από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, θεωρείται ότι σχετίζεται με την παραλία Βουφράδα από την Οδύσσεια, εκεί όπου το πλοίο του Τηλέμαχου προσάραξε κατά την άφιξή του στην Πελοπόννησο. Είναι ακριβώς αυτό το τοπίο που θα δούμε να αναβιώνει στην οθόνη, και είναι βέβαιο πως το φυσικό κάλλος της περιοχής θα προσδώσει μια μοναδική ατμόσφαιρα στις σκηνές που θα γυριστούν.

Η παραγωγή φαίνεται να έχει λάβει σοβαρά υπόψη τη διατήρηση της ακεραιότητας των τοποθεσιών, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στους χώρους των γυρισμάτων.

Οι ηθοποιοί που έχουν ανακοινωθεί για το εντυπωσιακό cast της ταινίας είναι ήδη αρκετοί και περιλαμβάνουν μεγάλες προσωπικότητες του κινηματογράφου.

Ο Τομ Χόλαντ, ο Ματ Ντέιμον, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Άνν Χάθαγουεϊ, η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Σαρλίζ Θερόν, ο Μπένι Σάφντι, ο Τζον Μπέρνταλ και ο Τζον Λεγκουιζάμο είναι μερικά από τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι Χιμές Πάτελ, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίρβιν και Σαμάνθα Μόρτον προστέθηκαν επίσης στο cast.

Η σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει φέρει επανάσταση στον κινηματογράφο με ταινίες όπως Inception και Interstellar, αναμένεται να μεταφέρει τη μυθολογία της Οδύσσειας σε νέες, συναρπαστικές διαστάσεις, συνδυάζοντας τη μεγαλοπρέπεια των τοπίων με την αξεπέραστη τέχνη της αφήγησης του.

Το γεγονός ότι η ταινία συνδυάζει ελληνική μυθολογία με την κινηματογραφική σκηνοθεσία ενός από τους μεγαλύτερους σύγχρονους δημιουργούς αναμένεται να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό γεγονός που θα συζητηθεί για χρόνια.

Ένα μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στη Σικελία, μια τοποθεσία που συνδέεται με τα ταξίδια του Οδυσσέα, ενώ η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Ολόκληρη η διαδικασία γυρισμάτων και η συναρπαστική σύμπραξη του Νόλαν με τους διεθνείς σταρ του κινηματογράφου δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για αυτήν τη μεταφορά της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη.