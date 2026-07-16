Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής παραγωγής «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Gallery historiart παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση «The Odyssey – Defy The Gods», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 19:00.

Έχοντας ήδη κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 13 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, η έκθεση παρουσιάζεται τώρα στην Αθήνα, ενώ θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Εμπνευσμένη από την κινηματογραφική οπτική της ταινίας The Odyssey (2026), η έκθεση Defy the Gods συγκεντρώνει μια εξαιρετική συλλογή πρωτότυπων έργων καταξιωμένων σύγχρονων καλλιτεχνών. Κάθε έργο προσεγγίζει με τη δική του οπτική τους ήρωες, τους θεούς, τα τέρατα και τα τοπία που γοητεύουν το κοινό εδώ και χιλιετίες.

Η έκθεση περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης και μια σειρά από αφίσες οι οποίες φέρουν την επίσημη άδεια της Universal Pictures, εταιρείας παραγωγής της Οδύσσειας του Nolan.

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, συνεχίζοντας την πολυετή του πορεία στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις, προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μια έκθεση που γεφυρώνει τον κόσμο του Ομήρου με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και τη διεθνή εικαστική δημιουργία.

Την έκθεση διοργάνωσε η Historiart, σε συνεργασία με την Universal Pictures και την εταιρεία Popcore, τιμώντας τόσο τη διαχρονική κληρονομιά της Οδύσσειας όσο και το δημιουργικό όραμα όσων επαναπροσδιορίζουν την ιστορία μέσα από νέα καλλιτεχνικά μέσα.

Ειδικότερα όπως επισημαίνει ο ιδρυτής της Gallery historiart, Vincent Jacot, που σε συνεργασία με την εταιρεία Popcore έστησαν το εικαστικό αυτό γεγονός, «η έκθεση δημιουργεί έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο κινηματογράφο, την εικαστική δημιουργία και τον διαχρονικό κόσμο του Ομήρου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της Οδύσσειας ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου.»

Η Historiart είναι ένα δημιουργικό studio και μια διεθνής πλατφόρμα τέχνης με έδρα το San Antonio του Texas, η οποία συνεργάζεται με ορισμένους από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως, δημιουργώντας έργα εμπνευσμένα από την ιστορία, τη φύση και την τέχνη. Σε συνεργασία με την εταιρεία Popcore, η οποία ειδικεύεται στη δημιουργία συλλεκτικών ψηφιακών αφισών υψηλής ποιότητας για κινηματογραφικές αίθουσες, συναυλιακούς χώρους, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο, υλοποίησαν το συγκεκριμένο εικαστικό project.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές θεματικές ενότητες, οι οποίες δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη σύγχρονη τέχνη και τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής μυθολογίας.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «The Odyssey – Defy The Gods», παρουσιάζει έργα διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Μέσα από τη ζωγραφική, την ψηφιακή τέχνη και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, οι δημιουργοί αποτυπώνουν την αισθητική, τη δραματουργία και το μυθολογικό σύμπαν της ταινίας. Παράλληλα, παρουσιάζουν εντυπωσιακά πορτρέτα των πρωταγωνιστών της, όπως οι Matt Damon, Lupita Nyong’o και Anne Hathaway, αναδεικνύοντάς τους ως σύγχρονες μορφές ενός διαχρονικού έπους.

Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «The Wrath of Gods», αποτελεί μια ανεξάρτητη εικαστική πρόταση αφιερωμένη στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Έλληνες καλλιτέχνες προσεγγίζουν την Οδύσσεια και το πάνθεον των θεών μέσα από τη δική τους σύγχρονη εικαστική γλώσσα, εξερευνώντας θεμελιώδεις έννοιες που διατρέχουν το ομηρικό έργο, όπως η ύβρις, η μοίρα, η εκδίκηση, η επιστροφή, η δοκιμασία και η ανθρώπινη υπέρβαση.

Οι δημιουργίες της έκθεσης, που περιλαμβάνουν τόσο καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης, γεφυρώνουν τον αρχαίο μύθο με τα διαχρονικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνεχή επιρροή της ελληνικής μυθολογίας ως ανεξάντλητης πηγής έμπνευσης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν συλλεκτικές αφίσες, επίσημα αδειοδοτημένες από τη Universal Pictures, εμπνευσμένες τόσο από την ενότητα «The Odyssey – Defy The Gods» όσο και από την ενότητα «The Wrath of Gods». Οι συλλεκτικές αυτές εκδόσεις αποτελούν μια ξεχωριστή συνάντηση του κινηματογράφου με τις εικαστικές τέχνες, δημιουργώντας ένα μοναδικό αντικείμενο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και, σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία της, εξακολουθεί να εμπνέει δημιουργούς σε κάθε μορφή τέχνης. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, πιστό στην αποστολή του να αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον σύγχρονο δημιουργικό λόγο, παρουσιάζει την έκθεση «The Odyssey – Defy The Gods», προσφέροντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες και τη μυθολογία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έκθεση παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο Λος Άντζελες, μεταφέροντας στην Ελλάδα μια διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών που συνδέει τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία με την ανεξάντλητη δύναμη των ελληνικών μύθων.

Info

Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 19:00

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά – και τα Σαββατοκύριακα – από τις 18.00 έως τις 22.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου.