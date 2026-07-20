Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν αποφασίζει να καταπιαστεί με έναν από τους πιο διαχρονικούς μύθους της ανθρωπότητας, το αποτέλεσμα δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητο. Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες την Παρασκευή (17/7) και το πρώτο της Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό θρίαμβο στο box office. Πρόκειται για το καλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Βρετανού σκηνοθέτη εκτός της τριλογίας του Batman, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά του να μετατρέπει τις ταινίες του σε παγκόσμια γεγονότα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Universal Pictures, η ταινία συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 264 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Η νέα αυτή παραγωγή ζωντανεύει το ομηρικό έπος και το δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, ξεπερνώντας σε εισπράξεις ακόμα και το δυναμικό ξεκίνημα του «Oppenheimer» το 2023, το οποίο είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στα 975 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Νόλαν, άλλωστε, έχει παραδεχτεί πως η τεράστια επιτυχία του Oppenheimer ήταν αυτή που του έδωσε την ελευθερία να υλοποιήσει ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα, με τον προϋπολογισμό της «Οδύσσειας» να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Το project συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, με τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Ζεντάγια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαμάνθα Μόρτον και Σαρλίζ Θερόν. Μάλιστα, τα βλέμματα είχαν στραφεί στη Νέα Υόρκη από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, όταν η Zendaya παρευρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα στο AMC Lincoln Square.

Στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, η ταινία σημείωσε έσοδα 124,5 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα της χρονιάς, πίσω μόνο από τα «Toy Story 5» και «The Super Mario Galaxy Movie». Το επίτευγμα αυτό θεωρείται ακόμη πιο σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η ταινία συνοδεύεται από χαρακτηρισμό R (αυστηρώς κατάλληλη), γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση των νεότερων ηλικιών. Στο εξωτερικό, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ηγήθηκαν των εισπράξεων με 12,9 εκατομμύρια λίρες μέσα στο τριήμερο.

Πέρα από τα ταμεία, η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία και στο τεχνικό κομμάτι, καθώς είναι η πρώτη παραγωγή στα χρονικά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX για μέγιστη ευκρίνεια. Η ταινία προβλήθηκε σε περισσότερες από 26.000 οθόνες σε 73 χώρες (με τις 440 να είναι αίθουσες IMAX), προκαλώντας φαινόμενα λατρείας. Στο BFI IMAX του Λονδίνου, για παράδειγμα, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως, με θεατές να στήνονται στην ουρά από τα μεσάνυχτα για την πρώτη προβολή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φρενίτιδα χτύπησε και την Ελλάδα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Το κλίμα είχε διαφανεί από νωρίς, καθώς η Village Cinemas είχε ανακοινώσει πως οι προπωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 32.000 εισιτήρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κρατούσε μέχρι σήμερα το «Avengers: Endgame».

Η ταινία δεν σπάει μόνο τα ταμεία αλλά αποθεώνεται και από τους κριτικούς, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του σκηνοθέτη. Όσο για τη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός άφησε να εννοηθεί πως σκοπεύει να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα, δηλώνοντας ότι δεν έχει σκοπό να επιστρέψει άμεσα πίσω από τις κάμερες έπειτα από μια τόσο απαιτητική παραγωγή.