Η ιστορική κατοικία της Πλάκας, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, εντάχθηκε στον κατάλογο Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Στην Οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων 32 στην Πλάκα, πραγματοποιήθηκε εχθές (26/11) η επίσημη τελετή ανακήρυξης της ιστορικής κατοικίας ως «Θησαυρού του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού». Την τελετή διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – ΕΚΚΟΜΕΔ, παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου, πρωταγωνιστή της ταινίας που έκανε το σπίτι γνωστό στο ευρύ κοινό.

Τον Ιανουάριο του 2026, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη της Οικίας Κοκοβίκου, ενός από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας. Το διατηρητέο κτήριο έχει συνδεθεί με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από την ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού στους ρόλους του Αντωνάκη και της Ελενίτσας Κοκοβίκου.

Η δεύτερη ελληνική διάκριση μετά τον Λευκό Πύργο

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της πολιτικής του για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας, αποφάσισε την αποκατάσταση του κτιρίου, επί της οδού Τριπόδων 32, της «οικίας Κοκοβίκου», – της κινηματογραφικής οικίας του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, του Γιώργου Κωνσταντίνου και της Μάρως Κοντού, όπως τη σκηνοθέτησε, το 1965, ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Είναι πολύ σημαντικό για μας που η «οικία Κοκοβίκου» ανακηρύσσεται, σήμερα, «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού». Πλέον, συγκαταλέγεται στα 70 τοπόσημα, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά. Για τη χώρα μας, είναι η δεύτερη διάκριση, καθώς αποδόθηκε για πρώτη φορά, το 2022, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, τοπόσημο του κινηματογραφικού κόσμου του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμητική διάκριση, που αφορά συνολικά στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Η Αθήνα είναι έτοιμη σε λίγες εβδομάδες, να υποδεχθεί την τελετή της απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Και είναι πολύ σημαντικό που για την απονομή επελέγη η Αθήνα, καθώς στόχος μας είναι ο ελληνικός κινηματογράφος να γίνει πιο δυναμικός, πιο εξωστρεφής και περισσότερο ανταγωνιστικός, με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στο ελληνικό και το διεθνές κοινό».

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) δήλωσε:

«Η οικία Κοκοβίκου αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο του ελληνικού κινηματογράφου. Ένας χώρος που έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη μέσα από την αγαπημένη ταινία “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα”. Η πρωτοβουλία της ελληνικής Πολιτείας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για την αποκατάσταση και ανάδειξή της αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς. Η αναγνώριση της οικίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, στο πλαίσιο των Treasures of European Film Culture, εντάσσει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη. Η παρουσία σήμερα του Γιώργου Κωνσταντίνου έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και συμβολική αξία. Ενός σπουδαίου ηθοποιού που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου και μας συνδέει ζωντανά με εκείνη την εποχή. Λίγες εβδομάδες πριν η Αθήνα υποδεχθεί τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, η σημερινή εκδήλωση συνδέει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού και του ευρωπαϊκού σινεμά. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι μνήμη, ταυτότητα και κοινή πολιτιστική κληρονομιά».

H France Orsenne, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ανέφερε:

«Μέσα από την πρωτοβουλία “Θησαυροί του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού”, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τόπους σε όλη την Ευρώπη που αποτελούν μέρος της κοινής μας κινηματογραφικής κληρονομιάς. Τα τελευταία 20 χρόνια, περισσότερα από 70 τοπόσημα έχουν ενταχθεί σε αυτό το ξεχωριστό δίκτυο.

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Οικία Κοκοβίκου ως τον δεύτερο “Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού” στην Ελλάδα, δίπλα στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το σινεμά μπορεί να προσδώσει σε έναν τόπο μια ιδιαίτερη σημασία που ξεπερνά τα όρια της οθόνης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των τοποσήμων και συμβάλλοντας στη διατήρησή τους, κρατάμε ζωντανή την κινηματογραφική μνήμη της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές».

Η συγκινητική αναφορά του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού

Ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου επεσήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη που αναδεικνύει μνημεία που αναδείχθηκαν μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και όλοι εμείς που υπήρξαμε μέρος αυτού και βάλαμε και το δικό μας λιθαράκι με κάποιο τρόπο αφήνοντας με τη στήριξη της Πολιτείας μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ το σπίτι, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Άλλωστε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται παγκοσμίως τέτοια μνημεία που ανυψώνουν την τέχνη και την καλλιτεχνική ποιότητα της ζωής μας. Σήμερα λείπει το άλλο μου μισό. Λείπει η Μάρω (Κοντού). Είχαμε σκεφτεί ότι θα έρθουμε μαζί κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ελπίζω το πνεύμα της να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ».

Δίπλα στη Φοντάνα ντι Τρέβι και με το βλέμμα στα βραβεία του 2027

Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου καταγράφει στον κατάλογο «Θησαυροί του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθεσίες με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά. Με την ένταξή της, η Οικία Κοκοβίκου συγκαταλέγεται πλέον σε έναν κατάλογο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και τη Μεγάλη Ρόδα του Λούνα Παρκ της Βιέννης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στη διατήρηση αυτών των τοποσήμων για τις επόμενες γενιές.

Ακολούθησε ειδική προβολή της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα. Η ανακήρυξη πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από την τελετή απονομής των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η οποία θα φιλοξενηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.