Η ιστορική οικία Σούτσου, στην οδό Σταδίου 47, ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα ζωή, καθώς θα μετατραπεί σε Βιβλιοθήκη και Αρχείο του Θεατρικού Μουσείου. Η ολοκλήρωση της μουσειογραφικής μελέτης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση, την οργάνωση και την ανάδειξη της σύγχρονης θεατρικής κληρονομιάς της χώρας.

Η αποκατάσταση και η επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του τομέα Πολιτισμού, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αττική» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκε και η μελέτη προληπτικής συντήρησης για το σύνολο των κινητών τεκμηρίων του Θεατρικού Μουσείου και του Κέντρου Μελέτης Ελληνικού Θεάτρου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η διατήρησή τους.

Το κτήριο, που υπήρξε κατοικία του Αλέξανδρου Σούτσου, σημαντικού ευεργέτη των εικαστικών τεχνών, ανήκει στο ομώνυμο κληροδότημα και τελεί υπό τη διαχείριση της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου. Έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο και αποτελεί μέρος ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού συνόλου που διατηρεί την ιστορική εικόνα της οδού Σταδίου, ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Η εμπορική χρήση του κτηρίου σταμάτησε το 2012, ενώ στη συνέχεια υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 2018 και την πυρκαγιά του 2020, γεγονότα που κατέστησαν αναγκαία την αποκατάστασή του.

Η συλλογή που θα παρουσιαστεί στη μόνιμη έκθεση του Θεατρικού Μουσείου βρισκόταν μέχρι πρότινος υπό τη διαχείριση του σωματείου «Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου -Θεατρικό Μουσείο» (ΚΜΕΕΘ-ΘΜ). Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποκτήθηκε μέσω εξαγοράς, διασφαλίζοντας την προστασία και την ανάδειξή της στο νέο της «σπίτι».

Αναφερόμενη στο έργο, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπενθύμισε ότι η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021, όταν το Υπουργείο προχώρησε στην εξαγορά της συλλογής και του αρχείου του Θεατρικού Μουσείου και του Κέντρου Μελέτης Ελληνικού Θεάτρου. Όπως σημείωσε, από τότε δρομολογήθηκαν παράλληλα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση της οικίας Σούτσου, ώστε να στεγάσει τη Θεατρική Βιβλιοθήκη και το προστατευόμενο Αρχείο του Θεατρικού Μουσείου.

Η υπουργός επισήμανε ότι η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο συγκεντρώνουν πολύτιμο υλικό που τεκμηριώνει την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, ενώ στο ίδιο κτήριο προβλέπεται να λειτουργήσει και μια μόνιμη έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τον προπομπό της μεγάλης έκθεσης που σχεδιάζεται στο συγκρότημα της Πειραιώς 260. Όπως ανέφερε, η αρχειακή και η εκθεσιακή λειτουργία συνθέτουν διαχρονικά τον βασικό χαρακτήρα του Θεατρικού Μουσείου, με τη θέση του κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας να ενισχύει την εξωστρέφεια και την επαφή του με το κοινό, σε μια περιοχή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της θεατρικής ζωής της πόλης. Ο διαθέσιμος εκθεσιακός χώρος, πρόσθεσε, επαρκεί ώστε να εισάγει τον επισκέπτη στο συνολικό αφήγημα του Θεατρικού Μουσείου και να είναι προσβάσιμος τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό.

Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι οι συλλογές του Θεατρικού Μουσείου, οι οποίες καλύπτουν τη θεατρική δραστηριότητα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, βρέθηκαν για πολλά χρόνια χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και συντήρησης. Όπως ανέφερε, μετά την εξαγορά τους, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων προχώρησε στη μεταφορά τους σε ασφαλή χώρο, στην ταξινόμηση και στη βασική τεκμηρίωσή τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις και η προετοιμασία επιλεγμένων αντικειμένων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση. Η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών, σύμφωνα με την υπουργό, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την προστασία και την ορθή διαχείριση ενός μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος που καταγράφει την πορεία και την εξέλιξη του ελληνικού θεάτρου.

Το ακίνητο διαθέτει συνολική επιφάνεια 1.974 τετραγωνικών μέτρων και αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, πρώτο και δεύτερο όροφο, καθώς και σοφίτα. Ο μουσειογραφικός σχεδιασμός ακολουθεί τις βασικές αρχές της μελέτης αποκατάστασης, συνδυάζοντας τον σεβασμό στην αρχική μορφή του ιστορικού κτηρίου με τις ανάγκες της νέας χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται στατική ενίσχυση, ενεργειακή αναβάθμιση και σύγχρονα συστήματα πυροπροστασίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πλήρη και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία μέσω ραμπών, αναβατορίων, κατάλληλης σήμανσης και άλλων παρεμβάσεων που ενσωματώνονται διακριτικά στο μνημείο.

Για λόγους στατικής επάρκειας, τα βιβλιοστάσια θα εγκατασταθούν στο υπόγειο και στο νέο μεσοπάτωμα, ενώ στους υπόλοιπους χώρους θα αναπτυχθούν το αναγνωστήριο, οι αίθουσες εκπαιδευτικών δράσεων, οι χώροι των ψηφιακών συλλογών, τα γραφεία διοίκησης και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.

Η μόνιμη έκθεση θα έχει ως θέμα «Όψεις της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στη σύγχρονη Ελλάδα» και θα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το αρχαίο δράμα επανερμηνεύεται διαχρονικά μέσα από νέες σκηνικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις. Η αφήγηση θα βασίζεται σε αυθεντικά τεκμήρια, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα και οπτικοακουστικές εφαρμογές, προκειμένου να αποτυπωθεί η πολυδιάστατη εξέλιξη της θεατρικής δημιουργίας. Παράλληλα, η σήμανση της έκθεσης θα ακολουθεί μια σαφή ιεράρχηση της πληροφορίας, με δίγλωσσα κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά, λεζάντες, ενημερωτικές πινακίδες και ψηφιακές επεκτάσεις μέσω QR codes.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η μελέτη προληπτικής συντήρησης, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη καταγράφει αναλυτικά την κατάσταση διατήρησης των συλλογών, εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες φθοράς και καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η συλλογή αριθμεί περίπου 4.110 συσκευασίες και περιλαμβάνει χειρόγραφα, εκδόσεις θεατρικών έργων, αρχεία κριτικών και δημοσιευμάτων, κοστούμια, προσωπικά αντικείμενα καλλιτεχνών, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και μεγάλο αριθμό σκηνογραφικών μακετών. Η μακροχρόνια έκθεσή τους σε συνθήκες υγρασίας, σκόνης, βιολογικών προσβολών και ακατάλληλου φωτισμού δημιούργησε σημαντικές ανάγκες συντήρησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπονται η συστηματική καταγραφή της κατάστασης κάθε αντικειμένου, η απολύμανση και η προληπτική συντήρησή του, η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων για τα πιο ευαίσθητα τεκμήρια, όπως το οπτικοακουστικό υλικό, η δημιουργία κατάλληλων χώρων αποθήκευσης, καθώς και η οργάνωση και ο εξοπλισμός σύγχρονων εργαστηρίων συντήρησης. Με τις παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζεται η προστασία, η επιστημονική τεκμηρίωση και η μελλοντική αξιοποίηση των συλλογών τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για την παρουσίασή τους στο κοινό.