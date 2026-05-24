Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «the cure», το δεύτερο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», που αναμένεται στις 12 Ιουνίου.

Το τραγούδι κυκλοφορεί μαζί με το music video του σε σκηνοθεσία των Cat Solen και Jaime Gerin, με την Olivia Rodrigo στους ψυχρούς και αποστειρωμένους διαδρόμους ενός χειροποίητου, χάρτινου νοσοκομείου, σε μια αγωνιώδη αναζήτηση για το αντίδοτο μιας ραγισμένης καρδιάς. Την παραγωγή του video ανέλαβαν οι Lana Kim, Jett Steiger και Brandon Robinson.

Τον προηγούμενο μήνα, η Olivia παρουσίασε το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της, το «drop dead», το οποίο έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο #1 του Billboard Hot 100, κάνοντάς την τον πρώτο καλλιτέχνη στην ιστορία που βλέπει τα πρώτα τρία singles από τα τρία πρώτα άλμπουμ του να κάνουν όλα ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

Η Olivia ανακοίνωσε πρόσφατα και το The Unraveled Tour, το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο και έγινε αμέσως sold out παγκοσμίως, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί. Λόγω της τεράστιας ζήτησης προστέθηκαν επιπλέον ημερομηνίες, ενώ καταρρίφθηκαν και αρκετά ρεκόρ venues. Η περιοδεία ανακοινώθηκε αρχικά με τέσσερις εμφανίσεις στο Brooklyn, όμως επεκτάθηκε γρήγορα σε μια εντυπωσιακή residency 10 συναυλιών στο Barclays Center.

Παράλληλα, η Olivia σημείωσε νέο ρεκόρ εμφανίσεων στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, φτάνοντας συνολικά τις 10 συναυλίες στον χώρο και δημιουργώντας νέο ιστορικό benchmark για το venue. Στο λονδρέζικο O2 Arena, όπου έχουν προγραμματιστεί 11 εμφανίσεις, η Rodrigo εντάσσεται πλέον σε μια ελίτ λίστα καλλιτεχνών με διψήφιο αριθμό residency shows στον χώρο, δίπλα σε ονόματα όπως οι Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John και Rihanna.