Η Ολίβια Ροντρίγκο σημείωσε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της, κατακτώντας για τρίτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Ο δίσκος, που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο αμερικανικό chart, συγκεντρώνοντας 485.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η επίδοση αυτή αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια, ενώ παράλληλα συνιστά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία επίδοση για άλμπουμ σόλο καλλιτέχνη μέσα στη φετινή χρονιά. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του δίσκου έπαιξαν οι 15 διαφορετικές φυσικές εκδόσεις που διατέθηκαν στην αγορά, ενισχύοντας σημαντικά τις πωλήσεις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του άλμπουμ στο βινύλιο, καθώς πούλησε 164.000 αντίτυπα σε αυτή τη μορφή. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο που έχει πετύχει ποτέ η Ροντρίγκο σε πωλήσεις βινυλίου, αλλά και για την καλύτερη επίδοση καλλιτέχνιδας στη συγκεκριμένη κατηγορία μέσα στο 2026.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια φτάνει στην κορυφή του Billboard 200. Το 2021 είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με το ντεμπούτο άλμπουμ της «Sour», το οποίο είχε ανοίξει με 295.000 μονάδες, ενώ το 2023 ακολούθησε το «Guts», με 302.000 μονάδες την πρώτη του εβδομάδα.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, η Ροντρίγκο είχε ήδη δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζοντας δύο νέα singles. Το «Drop Dead» κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των charts, ενώ το «The Cure» σημείωσε επίσης σημαντική επιτυχία, αγγίζοντας την πέμπτη θέση.

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται για τη νέα της περιοδεία με τίτλο «The Unraveled Tour», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ. Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί αρχικά σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσα στο 2027, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Η δυναμική είσοδος του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» άλλαξε και τις ισορροπίες στο Top 10 του Billboard 200. Το άλμπουμ εκτόπισε από την κορυφή το «Iceman» του Drake, το οποίο υποχώρησε στη δεύτερη θέση έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή. Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Dandelion» της Ella Langley, ενώ ακολουθούν το «I’m the Problem» του Morgan Wallen και το «The Great Divide» του Noah Kahan.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα «Thriller» και «Number Ones» του Michael Jackson, το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen, το «The Art of Loving» της Olivia Dean και το «Arirang» των BTS, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Top 10 γι’ αυτή την εβδομάδα.