Η Ολίβια Ροντρίγκο (Olivia Rodrigo) φαίνεται να έχει λατρέψει το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) με τίτλο «Petal» σε τέτοιο βαθμό, που δεν αποκλείεται στο μέλλον να διασκευάσει κάποιο από τα τραγούδια του.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Wonderland με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ Daisy Chain Fields, η ποπ σταρ μίλησε με ενθουσιασμό για τις πρόσφατες διασκευές των τραγουδιών της από τη Sienna Spiro και τον Role Model. Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που θα ήθελε να επανεκτελέσει άμεσα η νεαρή σταρ απάντησε: «Ακούω πολύ το άλμπουμ της Αριάνα, οπότε ίσως κάτι από αυτό».

Παράλληλα, μίλησε για το πώς νιώθει όταν άλλοι δημιουργοί παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή σε κομμάτια της.

«Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό να βλέπεις άλλους να διασκευάζουν τα τραγούδια σου. Είναι ό,τι πιο τέλειο υπάρχει. Ο Role Model διασκεύασε το «maggots for brains» και η Sienna Spiro το τραγούδι μου «less», τις προάλλες. Ήταν τόσο διασκεδαστικό και τιμητικό γιατί πιστεύω ότι και οι δύο είναι απίστευτοι καλλιτέχνες», ανέφερε.

Αύριο 29 Αυγούστου, στη πόλη Irvine στην Καλιφόρνια αναμένεται να ξεκινήσει το Φεστιβάλ Daisy Chain Fields, μια δική της πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για οργανώσεις και δράσεις που στηρίζουν γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιουνίου, εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις τριάντα λεπτά. Η πρώτη διοργάνωση ξεχωρίζει για το αποκλειστικά γυναικείο line-up, το οποίο επιμελήθηκε η Ροντρίγκο. Στη σκηνή αναμένεται να ανέβουν, μεταξύ άλλων οι Chappell Roan, Doechii, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Quiet Light και η θρυλική Stevie Nicks, σύμφωνα με το Billboard.

«Κυριολεκτικά ανυπομονώ. Στο πρόγραμμα υπάρχουν τόσες πολλές φίλες μου και τόσα πρόσωπα που θαυμάζω. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω όλες τις εμφανίσεις», σημείωσε η βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια.