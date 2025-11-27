Η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος έρχεται να συναντήσει το αθηναϊκό κοινό στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, από τις 14 Δεκεμβρίου 2025 και για δέκα πρωινές παραστάσεις έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Σε αυτή τη νέα, επιτυχημένη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής, ο πιο διάσημος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Πρόκειται για μια ευφάνταστη και ευρηματική παράσταση η οποία ξεδιπλώνει με χιουμοριστικό τρόπο όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, φέρνει τον Καραγκιόζη ξαφνικά να είναι ο πρωταγωνιστής στην αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι. Με άφθονο χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα, ο αγαπημένος ήρωας μαθαίνει όλα όσα απαιτούνται για να ανεβεί μια όπερα, αποκαλύπτοντας τη μαγεία του μουσικού θεάτρου μέσα από το πολύχρωμο σύμπαν του θεάτρου σκιών.

Η υπόθεση έχει ζουμί: Οι προετοιμασίες κορυφώνονται για τα εγκαίνια του λυρικού θεάτρου που ίδρυσε η Βεζιροπούλα στο σαράι, με εναρκτήρια παράσταση την όπερα Ριγολέττος και με την ίδια στον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο. Αναζητώντας τον ιδανικό ερμηνευτή που θα αναλάβει να ερμηνεύσει τον Ριγολέττο, τον καμπούρη γελωτοποιό της αυλής, η Βεζιροπούλα αποφασίζει να περάσει τον Καραγκιόζη από ακρόαση. Ο Καραγκιόζης τα καταφέρνει και, μετά τις ακροάσεις τενόρων για τον ρόλο του Δούκα, οι τρεις κύριοι ρόλοι της όπερας έχουν καλυφθεί και οι πρόβες ξεκινούν για τη λαμπρή πρεμιέρα, γεμάτες απρόσμενες αναποδιές και αναπάντεχες παρεξηγήσεις…

Η παράσταση Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος συνδυάζει μοναδικά το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την όπερα Ριγολέττος του Βέρντι, σε πρωτότυπο λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, τα οποία ερμηνεύουν στα ελληνικά οι λυρικοί τραγουδιστές Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης και Μαριλένα Στριφτόμπολα, συνοδευόμενοι στο πιάνο από τον Μάρκο Κώτσια και τη Λίνα Ζάχαρη, η οποία υπογράφει και τη μουσική προσαρμογή. Ο κόσμος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. «Η παράστασή μας είναι ένας μοναδικός τρόπος για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την όπερα μέσα από το θέατρο σκιών. Αν και οι δύο τέχνες μοιάζουν φαινομενικά διαφορετικές, στην πράξη ανακαλύπτουμε πολλά κοινά σημεία. Η δράση ξετυλίγεται μπροστά και πίσω από τον μπερντέ, με θεματολογία από την περίφημη όπερα του Βέρντι. Εκτός από το ίδιο το έργο του Ριγολέττου, το κοινό μαθαίνει πώς λειτουργεί η όπερα τεχνικά, ανακαλύπτοντας την τέχνη πίσω από τη σκηνή. Είναι μια παράσταση που δεν προσφέρει μόνο διασκέδαση, αλλά και γνώση», σημειώνει ο Αλέξανδρος Μελισσηνός.

Για τη δημιουργία της παράστασης, ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο οποίος υπογράφει και την απόδοση των στίχων και συμμετέχει ως φίλος του Καραγκιόζη, σημειώνει: «Όταν προσκλήθηκα να αναλάβω την απόδοση των τραγουδισμένων αποσπασμάτων και τη συγγραφή του κειμένου πρόζας του έργου, μαζί με τον καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρο Μελισσηνό, πρότεινα ως υπόθεση την προετοιμασία μιας όπερας για τα εγκαίνια ενός λυρικού θεάτρου, επειδή αμέσως σκέφτηκα τον Χατζηαβάτη να ντελαλάει μιαν ακρόαση και την παραδοσιακή παρέλαση των χαρακτήρων που έρχονται να συμμετέχουν σε αυτήν. Κάπως έτσι καταφέραμε να μην αποφύγουμε τη βαρύτητα του αυθεντικού έργου, καθώς δεν επιθυμούσαμε να λειάνουμε τον μελοδραματικό πυρήνα της υπόθεσης της όπερας, όπως αυτός αποτυπώνεται άλλωστε στη νέα απόδοση των στίχων στα επιλεγμένα αποσπάσματα που ακούγονται ανάμεσα σε ένα κείμενο που χαρακτηρίζεται από πολλούς από τους παραδοσιακούς τρόπους του θεάτρου σκιών και φυσικά τους αυτοσχεδιασμούς του καραγκιοζοπαίχτη».

Με λίγα λόγια: ε ρε γλέντια!

Η παράσταση Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Στις 28 και 30 Δεκεμβρίου 2025, η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος θα παρουσιαστεί σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Για τις επιλεγμένες παραστάσεις, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κωφούς, κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS), οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο boxoffice@nationalopera.gr.

Στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων προσβασιμότητας Όλοι μαζί στην όπερα, ο οποίος υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους».

Όπερα σκιών • Νέα παραγωγή • Πρώτη παρουσίαση

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

14, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 Δεκεμβρίου 2025 & 3, 4 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 12.00

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Απόδοση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Φίλος του Καραγκιόζη: Δημήτρης Δημόπουλος

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας / Λίνα Ζάχαρη (14/12)

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr