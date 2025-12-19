Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 20:00), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το κοινό θα απολαύσειτην ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων», σε κείμενο – δραματουργία του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Κωστή Καπελώνη.

Η βραβευμένη με το «Βραβείο καλύτερης ηθοποιού», μεταξύ άλλων, για την ερμηνεία της στο έργο «AmberAlert» (13/06/2025 στο 17ο διεθνές φεστιβάλ μονοδράματος «ΜΟΝΟΑΚΤ» στην Πρίστινα) Γεωργία Ζώη, στον ρόλο της Ελένης, θα αγγίξει την καρδιά και το μυαλό όλων των γυναικών, μέσα από βιώματα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η βιρτουόζος Ζωή Τηγανούρια γράφει πρωτότυπη μουσική, και με το ακορντεόν της και τον Στέλιο Γενεράλη στα κρουστά, επί σκηνής, θα ζωντανέψουν μουσικά τα έντονα συναισθήματα της πολυσύνθετης γυναικείας υπόστασης.

Η Ωραία Ελένη, το αιώνιο σύμβολο ομορφιάς και κατάρας, σε προχωρημένη ηλικία πια, παίρνει για πρώτη φορά η ίδια τον λόγο. Δεν μιλούν οι ποιητές, οι άντρες, οι στρατηγοί∙ μιλά η ίδια.

Από τα τείχη της Τροίας μέχρι τους σημερινούς πολέμους, η φωνή της γίνεται κραυγή ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την κακοποίηση των γυναικών. Θρηνεί για τα παιδιά που χάθηκαν, καταγγέλλει τους άρχοντες που πλουτίζουν με αίμα, διεκδικεί το δικαίωμα των γυναικών να μιλούν, να αντιστέκονται, να ζουν.

Ο μονόλογος συνδυάζει λόγο και μουσική: με μοιρολόγια, τραγούδια έρωτα, ύμνους αντίστασης και έναν τελικό ύμνο στην Ειρήνη. Η παράσταση εναλλάσσει συγκίνηση, θυμό, χιούμορ, τρυφερότητα και πάθος, κρατώντας τον θεατή σε διαρκή ένταση.

..…κι αν ξαναγεννηθώ να μην με πουν ωραία Ελένη, αιτία πολέμου,

να μην με ξαναπούν Ελένη της Τροίας,

να με πουν Ελένη της Ειρήνης.

Η Ελένη του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, δεν είναι πια το εξιλαστήριο θύμα μιας τραγωδίας… γίνεται σύμβολο Ειρήνης, Αγάπης και Ελευθερίας.

Στην παράσταση, εκτός από την πρωτότυπη μουσική και τραγούδια της Ζωής Τηγανούρια, θα ενταχθούν και σημαντικά παραδοσιακά τραγούδια όπως: «Ξένος εδώ, ξένος εκεί» «Τι έχεις καημένη κόρη» τα οποία ερμηνεύει η Γεωργία Ζώη.

Θα ακολουθήσει διαδραστική συζήτηση του συγγραφέα του έργου, Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, με το κοινό, διάρκειας 10΄ με 15΄ και η παράσταση θα κλείσει με μουσική και τραγούδι από τους επί σκηνής καλλιτέχνες και με την συμμετοχή του κοινού.

Σημείωμα Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα:

«Η Ωραία Ελένη είναι για μένα ένας μύθος από τα νηπιακά μου χρόνια. Ελένη ερωτεύτηκα, Ελένη παντρεύτηκα… Είναι το γυναικείο Κάλλος. Η Μάννα Γαία, η Ουρανία Αφροδίτη… Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες δεν θα υπήρχε Πολιτισμός. Εάν δεν υπήρχαν οι θηλυκές ενέργειες δεν θα υπήρχε Ειρήνη. Τα πολεμόχαρα αρσενικά στις γυναίκες αποδίδουν την απληστία, την ανεπάρκειά τους. Όλα τα Καλά κι Αγαθά είναι γενους θηλυκού: ομόνοια, ευδοκία, διπλωματία, ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ζωή, ευγνωμοσύνη… Ζήτωσαν οι θηλυκότητες!!!»

Σημείωμα σκηνοθέτη:

«Η νέα εκδοχή του σύγχρονου σώματος ενός μυθικού φαντάσματος, που μας παραδίδει για εργασία και όνειρο ο Κωνσταντίνος Μπούρας, μας δίνει πλούσιο υλικό για σκέψη, θεατρική και μουσική έρευνα και δημιουργική αναμέτρηση με ένα πλάσμα, που έβαλε τρεις θεές να την κηρύξουν τρόπαιο, της φόρτωσαν την ευθύνη για ένα δεκάχρονο αιματηρό πόλεμο, για να συμπεράνει στο τέλος ο Ποιητής, ότι όλος αυτός ο όλεθρος έγινε “για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη”.

Βλέπουμε το φάντασμα να περιπλανιέται στους αιώνες, μέσα σε τοπία καταστροφής και πολέμων χωρίς νικητές, να αναζητά την Ειρήνη, που κάποτε αγαπήσαμε κι αυτή μας χάρισε τον ανοιχτό ορίζοντα, που μας υπόσχεται ταξίδια σε ένα μέλλον που θα χτίσουν αγέννητοι ακόμη θαλασσοπόροι.

Και περιπλανιέται η Ωραία Ελένη μας, στα ίδια μονοπάτια, λέγοντας και ξαναλέγοντας τα ίδια λόγια, στους νέους ζωντανούς, μέχρι να καταλάβουν ότι η Ομορφιά και ο Έρωτας μπορεί να είναι οι μόνοι πραγματικοί νικητές, σε μια Ευτυχία που θα διασκέσει για μια ζωή κι όχι σαν μια αστραπή στο σκοτάδι».

Κωστής Καπελώνης

Συντελεστές

Κείμενο-δραματουργία: Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία-διδασκαλία – σχεδιασμός φωτισμών: Κωστής Καπελώνης

Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση: Ζωή Τηγανούρια

Σκηνικά – κοστούμια: Σοφία Παγώνη

Κατασκευή κοστουμιών: ΜΕΖΟΥΡΙΤΣΑ

Επιμέλεια κίνησης: Ζέφη Μπαρτζώκα

Φωτογραφίες – Video: Θέμης Πανταζόπουλος – CaptureLab

Κατασκευή σκηνικών: Σάββας Σουρμελίδης

Artwork / Posterdesign: Σάββας Χριστομόγλου

MakeupArtist: Αργυρώ Βενέτη

Ερμηνεία: Γεωργία Ζώη

Ακορντεόν επί σκηνής: Ζωή Τηγανούρια

Κρουστά επί σκηνής: Στέλιος Γενεράλης

Συμπαραγωγή: Διώνης Αίνιγμα ΑΜΚΕ –Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

