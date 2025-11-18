Η Αμοργός έγινε για μία ακόμη χρονιά το παγκόσμιο επίκεντρο του τουριστικού κινηματογράφου, φιλοξενώντας από τις 13 έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικού Κινηματογράφου Αμοργού, μια εβδομάδα γεμάτη εικόνες, έμπνευση και πολιτισμό.

Στην έναρξη της τελετής απονομής, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, η Πρόεδρος του Φεστιβάλ Ειρήνη Γιαννακοπούλου, ο Πρόεδρος του CIFFT Alexander Kammel και η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σαντορίνης Γεωργία Νομικού.

Το Grand Prix του Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία Discover La Guajira του David Alejandro Ospina (Κολομβία), ενώ η ελληνική συμμετοχή Santorini, The Authentic της Georgia Nomikou απέσπασε το 1ο Βραβείο στην Κατηγορία Προώθησης Πόλης.

Άλλες ταινίες που τράβηξαν την προσοχή της κριτικής επιτροπής ήταν οι 3 Φίλοι – 3 Friends του Hossein Martin Fazeli, η PATAGONIA ADVENTURE – Climate research in the ice desert του Andreas Ewels, η Yukon by Van της Marie Noelle Michaud (Καναδάς), η Desert of the Mists της Cristiana Bontemps (Μονακό), καθώς και η ελληνική παραγωγή 100 Years Tourism, που δημιουργήθηκε από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου.

Άλλες αξιοσημείωτες συμμετοχές και νικητήριες ταινίες περιλάμβαναν την TJτου FabioReitano (Ιταλία), τη Salvatore του Adlai Salcedo (Κολομβία), την Visit Sarajevo – Where Cultures Embrace των Selver Hodzic και Haris Stambolic (Βοσνία & Ερζεγοβίνη), τις Hands of the Romaria d’Agonia και Feel with Us του Domingos Pires (Πορτογαλία).

Το φετινό Φεστιβάλ είχε ως κεντρικό θέμα «Ψηφιακή Αναγέννηση: Ο Κινηματογράφος στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», εξερευνώντας τον ρόλο του AI,των VR εμπειριών και των σύγχρονων τεχνολογιών στην εξέλιξη της αφήγησης και στην προώθηση του τουρισμού παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι περιλάμβαναν σημαντικούς διεθνείς δημιουργούς, ανάμεσά τους: τον David Ospina και τον Adlai Salcedo από την Κολομβία, τη Marie Noelle Michaud από τον Καναδά, τον Piotr Owczarski από την Πολωνία, τον Fabio Reitano από την Ιταλία, την Cristiana Bontemps από το Μονακό, τους Selver Hodzic και Haris Stambolic από τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, καθώς και την Georgia Nomikou από την Ελλάδα και τον Domingos Pires από την Πορτογαλία.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των βραβείων των κατηγοριών—Ντοκιμαντέρ, Ανεξάρτητου Ταξιδιωτικού Βίντεο, Τουριστικών Προϊόντων, Τουριστικών Υπηρεσιών, Προώθησης Πόλης, Περιφέρειας, Χώρας και Βιωσιμότητας – επιβεβαιώνοντας την ευρεία θεματολογία και το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών.

Σημειώνεται ότι το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμοργού, τον Δήμο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και πραγματοποιείται με τη ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το 16ο Φεστιβάλ Τουριστικού Κινηματογράφου Αμοργού απέδειξε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον διεθνή τουριστικό κινηματογράφο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της εικόνας στην προβολή προορισμών, πολιτισμού και βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.