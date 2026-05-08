Η Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδουριού (World Donkey Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, τιμώντας ένα από τα πιο υπομονετικά και πολύτιμα ζώα που συνόδευσαν τον άνθρωπο επί αιώνες. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα ξεχωριστό αφιερωματικό βίντεο, φέρνοντας στο προσκήνιο τις κινηματογραφικές εμφανίσεις των αγαπημένων γαϊδουριών του ελληνικού σινεμά.

Η ημέρα έχει καθιερωθεί με στόχο να αναδείξει την προσφορά του γαϊδουριού στην καθημερινή ζωή, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από την προστασία του, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εξακολουθεί να υφίσταται κακομεταχείριση και σκληρή εργασία.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρει:

«Σήμερα είναι η Ημέρα του Γαϊδουριού και τιμάμε τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα του ζωικού βασιλείου- ζώα που στάθηκαν για αιώνες πιστοί σύντροφοι του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς και συχνά θύματα εκμετάλλευσης. Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ τα γαϊδουράκια έχουν κάνει τις δικές τους αξέχαστες εμφανίσεις, με πιο χαρακτηριστικό τον Λάμπη στη δροσερή “Μανταλένα”, που σύμφωνα με πηγές της εποχής αντιμετωπίστηκε με φροντίδα και σεβασμό. Με αυτό το αφιέρωμα δηλώνουμε ξεκάθαρα: τα γαϊδουράκια δεν είναι τουριστικά εργαλεία – είναι ζώα που αξίζουν σεβασμό».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film