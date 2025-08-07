Στον κατάμεστο ατμοσφαιρικά φωτισμένο Φάρο του Ναυπλίου με φόντο το εντυπωσιακό Μπούρτζι πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους,«Sinatra! Eternity» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαθεοδώρου & Michael Oblowitz και παραγωγή Crisis Cinema.

Η μαγική βραδιά της Πρεμιέρας της πολυβραβευμένης ταινίας σε διεθνή φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων την CRISIS CINEMA & τη Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Παραγωγή & Υποστήριξη Θεαμάτων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της Συνομοσπονδίας των Ομίλων για την UNESCO Β. Αμερικής και Ευρώπης, του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων& της International Action Art.

Η ταινία αφηγείται άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, Frank Sinatra, τη δεκαετία του ’50. Η περίοδος που είχε προβλήματα με τη φωνή του, η απονομή του OSCAR που αναγέννησε και απογείωσε την καριέρα του, η θυελλώδης παθιασμένη σχέση του με την Ava Gardner ξετυλίγονται μπροστά στους θεατές.

Στην εκδήλωση που παρουσίασε η ηθοποιός Βερόνικα Ηλιοπούλου, έδωσε το «παρών» και ο πρωταγωνιστής Rico Simonini, που ενσαρκώνει τον Sinatra, τιμώντας το κοινό με την παρουσία του σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά και κλέβοντας τις εντυπώσεις με την ευγένεια και την κομψότητα του.

Στην προβολή παραβρέθηκαν, εκλεκτοί καλεσμένοι από των χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών, διακεκριμένοι καλλιτέχνες, επιχειρηματίες & δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, συμβάλλοντας σε μια ατμόσφαιρα υψηλού κύρους και συγκίνησης. Μεταξύ άλλων ήταν, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Ορφανός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ΝαυπλιέωνΓιάννης Μανώλης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλειος Σιδέρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Ιωάννης Ματζούνης, ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Μεταφορών & Επικοινωνίας Αναστάσιος Γανώσης, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Ομίλων για την UNESCO Β. Αμερικής και Ευρώπης,& του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης Μαρωνίτης, η διευθύντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης της International Action Art Ναυπλίου Σοφία Ελευθεριάδη Πιτσάκη,ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, οι δημοσιογράφοι Ειρήνη Νικολοπούλου, Δήμητρα Δάρδα, Αθηνά Καμπάκογλου, Ρενέ Σαραντινού, Σάσα Σταμάτη, Αλέξανδρος Καρατζάς, Γιάννης Βίτσας, Νόρα Ράλλη, Νίκος Ελευθερίου, Γιάννης Ραουζαίος, Σπύρος Σιακαντάρης, Κώστας Παπαθεοδώρου, η Ασπασία Ηλιοπούλου της Εταιρείας MarmykIliopoulos, όπου υπέροχα γλυπτά της εταιρείας, κοσμούσαν τον χώρο του Φάρου δίνοντάς του λάμψηHollywood, η Εύα Ελμάζη και ο Θανάσης Ψιλόπουλος της ΕΝΟRAMA Talent Agency, οι ηθοποιοί Χρύσα Κοντογιώργου, Σοφιένια Πλατανιά, Κυριακή Υψηλάντη, Αγγέλα Σιδηροπούλου, Ίριδα Δούλου, Αντώνης Καραστεργίου, Νικόλας Μουρελάτος, AlexRad, η casting director Μαρία Λάινα, οι Παραγωγοί Οπτικοακουστικών Παραγωγών Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Πάνος Κουάνης, Γιάννης Καλογερόπουλος, Γιάννης Χαλκίδης, Δαβίδ Χαλκίδης, ο Film Editor Δημοσθένης Ράπτης, οι επιχειρηματίες Γιάννος Αθηαινίτης & Ορέστης Γκαζίκας, ο ενδυματολόγος σκηνογράφος Χρήστος Ανδριόπουλος,ο σκηνογράφος Λουκάς Οικονομόπουλος, κ.α

Στην ταινία πρωταγωνιστούν κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, όπως Rico Simonini, Emily Elisia Low, Eric Roberts, Michael Madsen, Lukas Haas, Harry Dean Stanton, Michael Woods, Dionne Warwick, κ.α.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιώργος Παπαθεοδώρου θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Michael Madsen, διάβασε ένα συγκινητικό μήνυμα από την αδελφή του αδικοχαμένου ηθοποιού Virginia Madsen, ειδικά για την πρεμιέρα, ενώ γνωστοί καλλιτέχνες της μεγάλης οθόνης όπως ο Eric Roberts, o Costas Mandylor, η Rebecca De Mornay, o Lukas Haas, o Kiefer Sutherland κ.α απέστειλαν μηνύματα αγάπης για καλή επιτυχία μέσα από σύντομα videos.

Η βραδιά έκλεισε με ένα πάρτι όπου πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης αντάλλαξαν εντυπώσεις για την κινηματογραφική ταινία SINATRA! ETERNITY, απάντησαν σε ερωτήσεις, ευχαρίστησαν τους φίλους που ταξίδεψαν μέχρι το μαγικό Ναύπλιο και μοιράστηκαν μαζί τους τη μοναδική αυτή εμπειρία αυτήν τη λαμπερή βραδιά, δηλώνοντας ότι το πάθος και η αγάπη για δημιουργία πάντα ξεπερνούν τα όποια εμπόδια.