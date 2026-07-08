Στις 8 Ιουλίου 1579, στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, σημειώθηκε ένα γεγονός που έμελλε να σημαδέψει την ιστορία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά, η νεαρή Ματρώνα, κόρη ενός εμπόρου του οποίου το σπίτι είχε καταστραφεί, άρχισε να βλέπει επανειλημμένα σε όνειρο την Παναγία να της υποδεικνύει το σημείο όπου βρισκόταν κρυμμένη η εικόνα Της. Όταν ο πατέρας της αποφάσισε να ερευνήσει τα ερείπια, βρέθηκε θαμμένη μέσα στις στάχτες μια εικόνα της Θεοτόκου, τυλιγμένη σε ύφασμα και ανέπαφη από τη φωτιά. Το γεγονός θεωρήθηκε θαυμαστό και αποτέλεσε την απαρχή της ιδιαίτερης τιμής προς την Παναγία του Καζάν.

Η εικόνα, γνωστή επίσης ως «Θεοτόκος του Καζάν» ή «Μαύρη Παρθένος του Καζάν», απεικονίζει την Παναγία να στρέφει με στοργή το πρόσωπό της προς τον μικρό Χριστό, ο οποίος στέκεται όρθιος και ευλογεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός συνέβη λίγα χρόνια μετά την κατάκτηση του Καζάν από τον Ιβάν Δ΄ τον Τρομερό, το 1552. Στο σημείο όπου ανακαλύφθηκε η εικόνα ιδρύθηκε το Μοναστήρι της Θεοτόκου του Καζάν, όπου φυλασσόταν επί περισσότερους από τρεις αιώνες.

Η φήμη της εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη Ρωσία και η εικόνα συνδέθηκε με πλήθος θαυμάτων. Αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ιερά κειμήλια της χώρας, εμπνέοντας την ανέγερση ναών προς τιμήν της. Οι Ρώσοι την επικαλούνταν σε κάθε μεγάλη δοκιμασία του έθνους. Το 1612 ο στρατηγός Ντμίτρι Ποζάρσκι ζήτησε τη μεσιτεία της πριν από την εκδίωξη των Πολωνών εισβολέων, ενώ το 1812 ο στρατάρχης Μιχαήλ Κουτούζοφ προσευχήθηκε ενώπιόν της κατά την εκστρατεία εναντίον του Ναπολέοντα. Την ίδια περίοδο η εικόνα λιτανευόταν στους δρόμους, ενισχύοντας το θρησκευτικό φρόνημα και την ελπίδα του λαού.

Στις 29 Νοεμβρίου 1904 η αυθεντική εικόνα εκλάπη από το μοναστήρι. Στόχος των δραστών φαίνεται πως ήταν η πολύτιμη χρυσή επένδυσή της, διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους. Αν και η αστυνομία εντόπισε αργότερα την κορνίζα και συνέλαβε τους υπευθύνους, η εικόνα δεν βρέθηκε ποτέ. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι την τεμάχισαν και την έκαψαν, γεγονός που οδήγησε στο να θεωρείται οριστικά χαμένη.

Η απώλειά της ερμηνεύθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία ως δυσοίωνο σημάδι. Πολλοί πιστοί συνέδεσαν την εξαφάνισή της με τις μεγάλες συμφορές που ακολούθησαν, όπως η Επανάσταση του 1905, η ήττα της Ρωσίας στον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο και αργότερα η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Αντίθετα, η διαδεδομένη φήμη ότι η αυθεντική εικόνα πωλήθηκε στο εξωτερικό μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Παρά την απώλεια του πρωτοτύπου, δημιουργήθηκαν περισσότερα από εξήντα αντίγραφα, πολλά από τα οποία θεωρούνται επίσης θαυματουργά. Ένα από τα σημαντικότερα, φιλοτεχνημένο γύρω στο 1730, αποκτήθηκε τη δεκαετία του 1970 από το προσκύνημα της Παναγίας στη Φάτιμα της Πορτογαλίας και το 1993 μεταφέρθηκε στο Βατικανό. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ προσευχόταν επί έντεκα χρόνια μπροστά στην εικόνα, εκφράζοντας τη βαθιά του ευλάβεια προς αυτήν. Το 2004 το αντίγραφο εκτέθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη συνέχεια παραδόθηκε στη Ρωσική Εκκλησία, όπου σήμερα φυλάσσεται στον Ναό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Καζάν.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ (1941-1944), ένα αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν περιφέρθηκε στην πόλη, με σκοπό να ενισχύσει το ηθικό των κατοίκων και των στρατιωτών. Αντίγραφά της φυλάσσονται επίσης στη Ρωσική Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, καθώς και σε ναούς και μονές της Ελλάδας, όπως στην Ιερά Μονή Παναγίας στην Κερατέα, στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στη Μάνδρα Αττικής και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλλιθέα.

Η Παναγία του Καζάν παραμένει μέχρι σήμερα πολιούχος της πόλης του Καζάν και προστάτιδα της Ρωσίας. Η μνήμη της τιμάται στις 8 Ιουλίου, επέτειο της εύρεσης της εικόνας, και στις 4 Νοεμβρίου, ημέρα που συμπίπτει με τη ρωσική Ημέρα Εθνικής Ενότητας. Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, η εικόνα της χρησιμοποιείται για την ευλογία των αρραβώνων, ενώ ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία του Καζάν κοσμούν τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και πολλές ακόμη πόλεις της Ρωσίας.