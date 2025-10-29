Η παράσταση «Καπούτ» του Άλντο Νικολάι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με ανανεωμένο cast από 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη!

Το έργο του Ιταλού συγγραφέα εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Με διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες. Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη

Επιμέλεια κειμένου :Κώστας Χατζημαύρος -Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

SocialMedia: Renegade, ΒασίληςΖαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων: Δεύτερα και Τρίτη στις 18:15

Παραστάσεις από 10 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια: 85 (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 14 € ,Φοιτητικό 10€, ανέργων 10€, ΑΜΕΑ 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία και γκρουπς κατόπιν επικοινωνίας.

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2103428650,

Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr, Link: https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/

Το θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12) είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

