Έπειτα από δύο συνεχόμενες επιτυχημένες θεατρικές περιόδους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την καλοκαιρινή περιοδεία του 2026 σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο έργο του Τζεφ Μπάρον συνεχίζει την πορεία του, παρουσιάζοντας μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη, συγκινητική και διαχρονική.

Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην», σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, επιστρέφει αυτή τη φορά στο Θέατρο Altera Pars, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον ρόλο του κυρίου Γκρην και τον Ορέστη Τζιόβα στον ρόλο του Ρος.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο κύριος Γκρην, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποτραβηχτεί από τη ζωή μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Εκεί δέχεται, κάθε Πέμπτη, τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.

Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σταδιακά σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο.

Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τις άμυνες και τα «αγκάθια» τους.

Ο ηλικιωμένος Γκρην και ο νεαρός Ρος θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή: από το ξεκαρδιστικό γέλιο έως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης.

Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν, με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο, συγγενείς.

Ένα θεατρικό έργο – ύμνος στη διαφορετικότητα, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία.

Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος.

Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους – προς το φως.

Ταυτότητα παράστασης:

Έργο: Τζεφ Μπάρον

Μετάφραση: Τζεφ Μπάρον & Κώστας Γάκης

Σκηνοθεσία / Μουσική σύνθεση: Κώστας Γάκης

Σκηνογραφία: Αντώνη Χαλκιάς

Ενδυματολογία: Μάριος Ράμμος

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου

Βοηθός Σκηνογράφου: Ελεονώρα Καραβανή

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κωνσταντίνου & Ορέστης Τζιόβας

Παραγωγή: Non Grata Productions

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη: 19:30

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00

Κυριακή: 19:00

Πρεμιέρα: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Altera Pars

Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Αθήνα 104 35

21 0341 0011

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kathe-pempti-kyrie-gkrin-3os-xronos-epityxias/