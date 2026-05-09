Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου λυράρη και ερμηνευτή Νίκος Ξυλούρης, η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» ξεκινά από τον Ιούνιο μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα στο Θέατρο ΗΒΗ συγκεντρώνοντας σχεδόν 40.000 θεατές, η επιτυχημένη παραγωγή ταξιδεύει πλέον στο κοινό της περιφέρειας.

Από τα τέλη Ιουνίου έως και τον Σεπτέμβριο, η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, με τον Αιμιλιανό Σταματάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη Μελίνα Κανά στην αφήγηση και το τραγούδι, θα επισκεφθεί πολλές ελληνικές πόλεις. Η Μελίνα Κανά παίρνει τη σκυτάλη από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία συμμετείχε στις παραστάσεις της Αθήνας.

Το κείμενο της παράστασης υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, έπειτα από πολυετή έρευνα και αξιοποίηση αρχειακού υλικού, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. Την παραγωγή συνυπογράφουν η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα.

Για πρώτη φορά, η ζωή και το έργο του εμβληματικού καλλιτέχνη μεταφέρονται στη σκηνή μέσα από μια μεγάλης κλίμακας θεατρική παραγωγή, με πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου και της μουσικής.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως έμεινε γνωστός ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα και αφηγηματική δράση. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μνήμη, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Η παράσταση φωτίζει όχι μόνο τη δημόσια εικόνα του Νίκος Ξυλούρης ως φωνής-σύμβολο, αλλά και τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου που εξέφρασε μέσα από το τραγούδι την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Η αφήγηση ακολουθεί τη διαδρομή του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής έως τις μπουάτ της Αθήνας και τη δυναμική παρουσία του σε μια εποχή όπου το τραγούδι ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα εμβληματικά τραγούδια του σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέας Κατσιγιάννης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια του κρητικού μουσικού μέρους υπογράφει ο Ross Daly.

Σημαντική υπήρξε και η συμβολή της Ουρανία Ξυλούρη, συντρόφου ζωής του καλλιτέχνη και πολύτιμης θεματοφύλακα της μνήμης του, στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Μέσα στην παράσταση «ζωντανεύουν» επίσης εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος και ο Χρήστος Λεοντής. Ξεχωριστή θέση στην αφήγηση κατέχει και η βαθιά σχέση του Ξυλούρη με τον Σταύρος Ξαρχάκος, η οποία ξεκίνησε με τον ιστορικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχθηκε σε μια σπουδαία φιλία και καλλιτεχνική σύμπραξη.

Στην παράσταση παίζουν επίσης ο Μέμος Μπεγνής, ο Μιχάλης Αεράκης και οι Αιμιλιανός Σταματάκης, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκκα, Λίζυ Ξανθοπούλου, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου και Γιώργος Φλωράτος ενώ τραγουδά ο Γιάννης Μαθές.

Πρόγραμμα περιοδείας

Ιούνιος 2026

• 29/06/2026 – Σπάρτη – Σαϊνοπούλειο Θέατρο

Ιούλιος 2026

• 04/07/2026 – Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου

• 06/07/2026 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

07/07/2026 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

• 09/07/2026 – Ρέθυμνο – Θέατρο Ερωφίλη

• 10/07/2026 – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

• 11/07/2026 – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

• 17/07/2026 – Τρίκαλα – Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων

• 18/07/2026 – Νέα Μουδανιά – Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών

• 19/07/2026 – Κασσάνδρα – Αμφιθέατρο Σίβηρης

• 20/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

• 22/07/2026 – Καβάλα – Ακόντισμα – Πολυχώρος Πολιτισμού

• 23/07/2026 – Αλεξανδρούπολη – Θέατρο Αλτιναλμάζη

• 24/07/2026 – Ξάνθη – Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο

• 26/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη

• 27/07/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

• 28/07/2026 – Κοζάνη – Θερινό Δημοτικό Θέατρο

• 29/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

• 30/07/2026 – Γιαννιτσά – Ανοιχτό Θέατρο

Αύγουστος 2026

• 01/08/2026 – Λευκάδα – Νέο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας

• 06/08/2026 – Μυτιλήνη – Κάστρο Μυτιλήνης

• 09/08/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής

• 10/08/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

• 11/08/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

• 12/08/2026 – Αίγιο – Θέατρο «Γ. Παππάς»

• 13/08/2026 – Πρέβεζα – Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος»

• 24/08/2026 – Αρχαία Ολυμπία – Θέατρο Φλόκα

Σεπτέμβριος 2026

• 08/09/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ