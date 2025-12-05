Η Αθήνα υποδέχεται την άνοιξη του 2026 την Πάτι Σμιθ, 51 χρόνια μετά το «Horses». Στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το κοινό θα ζήσει μια σπάνια παράσταση της μουσικής ιέρειας.

Δείτε το video spot

Σε όλη της τη διαδρομή, η Πάτι Σμιθ εμπλούτισε τη ροκ και την πανκ, συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους της εποχής της και έγραψε βιβλία.

Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της: από τη συνυπογραφή του θρυλικού «Because the Night» με τον Bruce Springsteen, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των REM, ενώ καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe, οι U2, ο Bob Dylan, ο Johnny Depp και πολλοί άλλοι έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Bob Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα συνοδευόμενα από μουσική.

Η πορεία της έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Courtney Love, οι Sonic Youth και οι Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Michael Stipe την αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρότυπό του, ενώ ο Bono των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ.

Η επιρροή της συνεχίζει να διαπερνά τη νεότερη γενιά δημιουργών, από την avant-pop της Rosalía και τη μυσταγωγική ένταση της Florence Welch μέχρι τον Orville Peck, τη St. Vincent και την ίδια την Taylor Swift.

Πάτι Σμιθ: Μια αδάμαστη πορεία

Η Πάτι Σμιθ, γεννημένη στο Σικάγο και μεγαλωμένη στο Νότιο Τζέρσεϊ, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1967.

Η δισκογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1975 με το «Horses», σε παραγωγή του John Cale (Velvet Underground), με το εμβληματικό εξώφυλλο του Robert Mapplethorpe – ένας δίσκος που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μουσικής και το 2010 αναγνωρίστηκε ως έργο διαχρονικής αξίας, εντασσόμενος στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Από τότε, κάθε δίσκος της –Radio Ethiopia, Easter, Wave, Dream of Life, Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho, Trampin’, Land, Twelve, Banga, Outside Society– ξεδιπλώνει μια ιστορία, συνδέοντας τη μουσική με την ψυχή και τις μνήμες των ακροατών. Τα τραγούδια της, όπως το εμβληματικό «Because the Night» σε συνεργασία με τον Bruce Springsteen ή το «People Have the Power» που έγραψε μαζί με τον αείμνηστο σύζυγο της, Fred Sonic Smith, έχουν γίνει ύμνοι που ξεπερνούν τα χρόνια και τις γενιές.

Υπήρξε έως σήμερα τέσσερις φορές υποψήφια για Grammy και υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι «Mercy Is», που έγραψε σε συνεργασία με τον Lenny Kaye για την ταινία «Noah». Το ντοκιμαντέρ του Steven Sebring το 2008, «Patti Smith: Dream of Life», ήταν υποψήφιο για Emmy.

Το βιβλίο της «Just Kids», μια βαθιά εξομολόγηση για τη φιλία της με τον Robert Mapplethorpe και την καλλιτεχνική τους πορεία, τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των ΗΠΑ το 2010, ενώ το «A Book of Days», με 365 εικόνες και σκέψεις, προσφέρει μια προσωπική οπτική σε κάθε μέρα του χρόνου, φέρνοντας τον αναγνώστη σε επαφή με τον κόσμο της, ένα καθημερινό ταξίδι μέσα από εικόνες και σκέψεις.

Η ζωή και η τέχνη της έχουν τιμηθεί με αμέτρητους τρόπους: ανακηρύχθηκε Commandeur des Arts et des Lettres από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2007, τιμήθηκε το 2010 από την ASCAP με το Founders Award, ενώ έλαβε το Polar Award της Σουηδίας το 2011 για τη σημαντική της συνεισφορά στη μουσική. Το 2013 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Katharine Hepburn από το Bryn Mawr College, μια διάκριση που απονέμεται σε γυναίκες που η προσφορά τους ενσαρκώνει το πάθος και την εργασιακή αφοσίωση και ηθική της θρυλικής ηθοποιού. Το 2014, το Barnard College της χάρισε το Medal of Distinction και το 2016 το Trinity College του Δουβλίνο την τίμησε με το Μετάλλιο Burke για τη βαθιά και φωτεινή συμβολή της στις τέχνες και στα γράμματα. Κάθε βράβευση αναγνωρίζει όχι μόνο το έργο της, αλλά και την ψυχή που δίνει ζωή σε κάθε δημιουργία της.

Οι εικαστικές της δημιουργίες —φωτογραφίες, σχέδια και εγκαταστάσεις— έχουν εκτεθεί σε μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Το φωτογραφικό της project Higher Learning τής χάρισε τον τίτλο Laurea Magistrate causa στην Πάρμα της Ιταλίας, καθώς και τιμητικό διδακτορικό στην Ευρω-Αμερικανική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Το 2019 τιμήθηκε με το Badge of the Austrian Decoration of Science and Art. Το 2020 έλαβε το βραβείο λογοτεχνικής υπηρεσίας από το PEN America, ενώ το Wall Street Journal την αναγνώρισε ως Literature Innovator. Τον Μάιο του 2022 απέσπασε τον τίτλο Doctor of Humane Letters από το Columbia University και αναγορεύτηκε Officer of the National Order of the Legion of Honor από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Σήμερα, η Πάτι Σμιθ συνεχίζει να γράφει, να εμφανίζεται και να στηρίζει ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα, κυρίως μέσα από το Pathway to Paris, έναν οργανισμό που ίδρυσε μαζί με την κόρη της, Jesse Paris Smith, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και αρθρογραφεί στο Substack.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί)