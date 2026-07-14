Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered).

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε fans από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τη δική τους ερμηνεία σε τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ ReLoad. Χιλιάδες μουσικοί, performers και δημιουργοί συμμετείχαν, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις συμμετοχές που θα ξεχώριζαν οι ίδιοι οι Metallica.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου συμμετείχε στις 27 Ιουνίου, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή του εμβληματικού “The Unforgiven II”. Η ερμηνεία της απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια και της χάρισε μια θέση ανάμεσα στις διακριθείσες συμμετοχές του διαγωνισμού. Μάλιστα, τα επίσημα social media των Metallica την συμπεριέλαβαν στις “Honorable Mentions”, με τη συμμετοχή της να αποτελεί την τρίτη τιμητική διάκριση που ανακοινώθηκε εκείνη την εβδομάδα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η αναγνώριση αυτή από ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, αλλά και μια σημαντική διάκριση για την ελληνική μουσική σκηνή. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι το ταλέντο, η δημιουργικότητα και η αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και σε έναν διεθνή διαγωνισμό με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε εδώ ολόκληρο το cover: