Μια μικρή πόλη της Αγγλίας που φιλοξένησε μια τεράστια στιγμή στη μουσική ιστορία διεκδικεί έναν σημαντικό τίτλο.

Η πόλη Γουίτνες, στη βορειοδυτική Αγγλία, στις όχθες του ποταμού Μέρσεϊ είναι υποψήφια για να γίνει η πρώτη Πόλη Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου το 2028.

Η πόλη έχει «πλούσια και περήφανη πολιτιστική κληρονομιά» συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης της πιο θρυλικής συναυλίας όλων των εποχών, της εμφάνισης των Stone Roses στο τεχνητό νησί – πάρκο, Spike Island τον Μάιο του 1990, υποστηρίζεται στο φάκελο της υποψηφιότητας που υπέβαλε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Χάλτον, στον οποίο ανήκει.Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε τον διαγωνισμό Πόλη Πολιτισμού πέρυσι.

Η πόλη Γουίντνες είναι η τρίτη στην Περιφέρεια του Λίβερπουλ που υποβάλλει αίτηση για το βραβείο. Οι πόλεις Πρέσκοτ στο Νόουσλι και Μπουτλ στο Σέφτον έχουν προταθεί από τα συμβούλιά τους, σύμφωνα με το BBC.

Το κεντρικό στοιχείο της υποψηφιότητας της Γουίντνες είναι η θέση που κατέχει στην ιστορία της μουσικής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συναυλία των Stone Roses στο Spike Island στον ποταμό Μέρσεϊ στην οποία παρευρέθηκαν 30.000 θαυμαστές είναι μια από τις πιο μυθοποιημένες ζωντανές εμφανίσεις της ροκ μουσικής.

Το 1990, λίγοι άνθρωποι έξω από την πόλη Γουίντνες είχαν ακούσει για το νησί Σπάικ, το οποίο δεν ήταν νησί, καθώς μπορούσες να φτάσεις σε αυτό με τα πόδια μέσω μιας σειράς πεζογεφυρών. Για όσους το γνώριζαν, ήταν πρώην χώρος απόρριψης χημικών αποβλήτων, περικυκλωμένος από ογκώδη εργοστάσια και καμινάδες και δεν προκαλούσε σχεδόν καθόλου μυστήριο και αίγλη.

Ωστόσο, για μια γενιά μουσικόφιλων, είναι μία περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Stone Roses.

Η ιδέα για τη συναυλία στο Spike Island προήλθε από τον μάνατζερ του συγκροτήματος, Γκάρεθ Έβανς, ο οποίος έμενε κοντά. Ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλία, αλλά ήταν σε αρμονία με τη νοοτροπία των Stone Roses να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά και να βγαίνουν έξω από τα συνηθισμένα ροκ εν ρολ πλαίσια.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι έξω από τα συνηθισμένα ροκ εν ρολ και να το κάνουμε σε έναν χώρο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ για κάτι τέτοιο» δήλωσε ο Ίαν Μπράουν στο NME το 2010. «Ήταν η εποχή των rave πάρτι, θυμηθείτε. Ξεκινήσαμε κάνοντας πάρτι σε αποθήκες και εξακολουθούσαμε να έχουμε αυτή τη νοοτροπία, να θέλουμε να παίζουμε σε διαφορετικούς χώρους».

Η συναυλία ήταν ο εορτασμός της νεανικής κουλτούρας που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως «Madchester».

Η φήμη της συναυλίας συνεχίζεται μέσα από ντοκιμαντέρ, ταινίες και το έργο άλλων καλλιτεχνών όπως οι Pulp.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ