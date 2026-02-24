«Η πολιορκία του Λένινγκραντ» του Χ.Σ. Σινιστέρα παρουσιάζεται στο Bios, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Δράκου από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Δυο γυναίκες, παγιδευμένες σε δύο προθήκες Μουσείου σ΄ ένα απροσδιόριστο μέλλον, η Οδύσσεια και η Ειρήνη, δύο ηθοποιοί, παίζουν ένα έργο προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ, σε μια εποχή που οι ίδιες είναι πλέον στα αζήτητα.

Το θέμα του εκθέματος, το θέατρο, φαίνεται πως στην μελλοντική αυτή στιγμή της ανθρωπότητας έχει πεθάνει.

Η επιγραφή πάνω στην προθήκη εξηγεί: δύο γυναίκες ηθοποιοί παίζουν το έργο «Η πολιορκία του Λένινγκραντ», την ιστορία δύο ηθοποιών που αγωνίζονται να σώσουν το τελευταίο Οχυρό, το Θέατρο των Φαντασμάτων. Μια ιστορία κωμικοτραγική.

Η Υπόθεση του έργου που παίζεται σε λούπα από αυτά τα δύο ζωντανά εκθέματα, σαν το τέλος ενός κόσμου που διαρκώς τελειώνει, αφορά τους μοναδικούς κατοίκους ενός έρημου θεάτρου, δυο γυναίκες ηθοποιούς στη δύση της καριέρας τους, δύο αντίζηλες, χρόνια κλεισμένες στο θέατρο, σύζυγος η μία, ερωμένη η άλλη, που έχουν ενώσει τις ζωές τους σε μια κοινή αποστολή: Να διαλευκάνουν το μυστήριο του θανάτου του σκηνοθέτη, ψάχνοντας ταυτόχρονα στα αρχεία του θεάτρου, το έργο που λέγεται «Η Πολιορκία του Λένινγκραντ», ενώ ένας πόλεμος εκεί έξω μοιάζει να συνεχίζεται για πάντα.

Η Ειρήνη Δράκου και η Οδύσσεια Μπουγά, ακροβατούν πάνω στα σαπισμένα σανίδια του περίεργου αυτού θεάτρου, διεκδικώντας πίσω την αδιαπραγμάτευτη ζωτική χωρητικότητα που τους στέρησε η νέα εποχή της Πανδημίας, θέτοντας ερωτήματα για την ικανότητα του ανθρώπου να ονειρεύεται σήμερα, διερωτώμενες ταυτόχρονα αν μπορούν να διασώσουν ένα κοινό όραμα για το Θέατρο, τον εαυτό τους και τον κόσμο σήμερα.

Συντελεστές:

Κείμενο: «Η Πολιορκία του Λένινγκραντ» του Χ.Σ. Σινιστέρα

Δραματουργία-σκηνοθεσία: Ειρήνη Δράκου

Μετάφραση: Κατερίνα Χαλκίδου

Ερμηνεία: Ειρήνη Δράκου, Οδύσσεια Μπουγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωή Δρακοπούλου, Κατερίνα Γιαννίση

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Σκηνική επιμέλεια – Κοστούμια: ΑΫΛΑ

Σχεδιασμός φωτισμών: Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Hairstyling: Έλενα Παρασκευά

Μακιγιάζ: Χριστίνα Παναγοπούλου

Κατασκευή σκηνικών: Ευάγγελος Παπαδάκης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Φωτογραφίες: Ευάγγελος Παπαδάκης

Video: Λευτέρης Κετέογλου

Οργάνωση παραγωγής: Κατερίνα Γιαννίση

Παραγωγή: ΑΫΛΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Bios | Main σκηνή

Πειραιώς 84, Αθήνα

Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21.00

Διάρκεια: 90’

«Η Πολιορκία του Λένινγκραντ», σε σκηνοθεσία Ειρήνη Δράκου και παραγωγή ΑΫΛΑ, επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού