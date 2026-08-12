Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο Νίκο Καλογερόπουλο. Η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν επιθυμία του ίδιου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια τεράστια και εξαιρετικά σημαντική πορεία. Με τη χαρακτηριστική του φυσιογνωμία και το αστείρευτο ταλέντο του, υπηρέτησε πιστά το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αφήνοντας το δικό του, εντελώς ξεχωριστό και ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, με σχετική της ανακοίνωση, είχε απευθύνει θερμή παράκληση σε όσους έδωσαν το «παρών» ή επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί να καταθέσουν στεφάνια, να διαθέσουν τα χρήματα για τη στήριξη του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι τα εξής:

Τράπεζα: ALPHA BANK

IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719

Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ.

Το φέρετρο απομακρύνθηκε συνοδεία μουσικής, προκειμένου να μεταφερθεί στη Ριτσώνα:

Μετά την εξόδιο ακολουθία οι φίλοι και οι συγγενείς του Καλογερόπουλου τον ξεπροβόδισαν με το τραγούδι του, «Καραϊσκάκης», το οποίο ερμηνεύει στον δίσκο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Φίλος του ηθοποιού μίλησε στις κάμερες:

Δήλωση του προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), Νίκου Καραγιώργη:

Το παρών έδωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος:

Δήλωση του τραγουδιστή Γεράσιμου Ανδρεάτου: