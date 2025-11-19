Η τραγουδοποιός Πολυξένη Καράκογλου, γνωστή για τον αιχμηρό της λόγο και την ευαίσθητη γραφή της, δίνει ραντεβού με το κοινό της στο Caja de Musica, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Μαζί της στη σκηνή θα βρεθούν οι Κοινοί Θνητοί, ο Στάθης Δρογώσης, η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Μανώλης Φάμελλος, για μια βραδιά γεμάτη ντουέτα και μουσικές εκπλήξεις. Εκτός από τα τραγούδια του νέου της δίσκου «Υπόσχεση», η Καράκογλου θα ερμηνεύσει παλαιότερες επιτυχίες και αγαπημένες διασκευές.

Μουσικοί της συνοδοιπόροι είναι οι Μάριος Ιβάν Παπούλιας (βιολί), Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα), Περικλής Αλιώπης (τρομπέτα), Γιώργος Παππάς (ούτι), Μάριος Μαρνελάκης (μπάσο), Πένυ Σακελλαρίου (πιάνο) και Γιώργος Λαμπάδης (κιθάρα).

Το νέο της άλμπουμ «Υπόσχεση» καθώς και τα προηγούμενά της μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το site της τραγουδοποιού https://polyxenikarakoglou.gr/shop/.

Το artwork της αφίσας επιμελήθηκε η Ρουμπίνη Καρέλη ενώ τη φωτογράφηση η Mαρίζα Καψαμπέλη.

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20.00

Είσοδος: 12€

Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

Κρατήσεις Τραπεζιών: 6945166085

Κρατήσεις εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com και στο ταμείο του καταστήματος

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/i-polykseni-karakoglou-sto-caja-de-musica/

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου