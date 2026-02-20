Η Πολυξένη Καράκογλου παρουσιάζει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο καλλιτεχνικό στέκι Calderone, στο Γκάζι, μία «Solo» μουσική παράσταση! Μια προσπάθεια σύνδεσης και υπενθύμισης του πιο απλού. Ένας προς έναν η Πολυξένη και οι θεατές, διαμορφώνουν μια μυσταγωγική συναυλία. Άλλοτε με πιο ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε με το πιάνο της, μας δίνει απλόχερα την παλέτα των συναισθημάτων που τη διαμορφώνουν.

Τραγούδια όπως το «Ο άνθρωπος μπορεί», από την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία αλλά και το «Μη φοβηθείς» που μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνεται στο 4ο άλμπουμ της, θα συνυπάρξουν αρμονικά σκιαγραφώντας μια δεκαετία δισκογραφικής παρουσίας και δημιουργίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών (Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φώτης Σιώτας, Μίκης Θεοδωράκης, Θάνος Μικρούτσικος, Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας κ.ά.), που θα ολοκληρώσουν την αίσθηση του μικρού σαλονιού που μαζευτήκαμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Πρόκειται για ένα project που ζητάει το μοίρασμα και τη συμμετοχή με οδηγό τα τραγούδια και τις ιστορίες πίσω από αυτά.

Φωτογράφηση: Αντιγόνη Νουφαρίτση

Artwork: Ρουμπίνη Καρέλη

Programming: Μάριος Ιβάν Παπούλιας

Επιμέλεια παραγωγής: Γάιδαρος Productions

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Τριπτολέμου 8 / Γκάζι

Ώρα έναρξης: 22.00

Είσοδος: 12 ευρώ με μπίρα ή κρασί

Τηλέφωνο κρατήσεων: 213 0058407