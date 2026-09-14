Έπειτα από μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων workshops και masterclasses που πραγματοποίησε στην Αθήνα το 2023, η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Ελλάδα με μια μοναδική θεατρική παραγωγή, παρουσιάζοντας με σύγχρονη ματιά ένα από τα σημαντικότερα έργα της κινεζικής λογοτεχνίας, το κλασικό «Ταξίδι στη Δύση».

Η παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» αποτελεί μια εντυπωσιακή συνάντηση της παράδοσης με το σήμερα. Μέσα από τη μαγεία της παραδοσιακής Όπερας του Πεκίνου, το τραγούδι, τη μουσική, τις χαρακτηριστικές σωματικές κινήσεις και την υψηλή αισθητική της Ανατολής, δημιουργείται μια καθηλωτική εμπειρία για θεατές κάθε ηλικίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η δεκάχρονη Ελένη, ένα σύγχρονο κορίτσι που μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Οι εικόνες της κλιματικής κρίσης, των φυσικών καταστροφών και του πολέμου τη γεμίζουν φόβο και αγωνία. Ένα βράδυ, καθώς η μητέρα της τής διαβάζει το παραμύθι της Πριγκίπισσας της Σιδερένιας Βεντάλιας, η πραγματικότητα και ο μύθος ενώνονται. Οι φλόγες των μυθικών «Φλεγόμενων Βουνών» μεταμορφώνονται στις φλόγες που απειλούν σήμερα τον πλανήτη και η μικρή Ελένη ταξιδεύει σε έναν κόσμο όπου η παράδοση συνομιλεί με το παρόν.

Πρόκειται για μια βαθιά αντιπολεμική ιστορία, που αξιοποιεί τη σοφία της ανατολικής μυθολογίας για να μεταφέρει ένα διαχρονικό μήνυμα ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού προς τη φύση. Η Πριγκίπισσα μεταδίδει στην Ελένη –και μέσα από εκείνη στα παιδιά όλου του κόσμου– την ελπίδα ότι η νέα γενιά μπορεί να γίνει η δύναμη που θα προστατεύσει τον πλανήτη και θα διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον.

Ένας σύγχρονος διάλογος με την κλασική μυθολογία

Η παράσταση επαναπροσδιορίζει με ευρηματικό τρόπο το διάσημο επεισόδιο «Η Πριγκίπισσα της Σιδερένιας Βεντάλιας» από το κλασικό μυθιστόρημα «Ταξίδι στη Δύση», δημιουργώντας μια συναρπαστική διπλή αφήγηση ανάμεσα στη μυθική ηρωίδα και τη σύγχρονη Ελένη. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο γεφυρώνει την παράδοση με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου, μετατρέποντας έναν αρχαίο μύθο σε μια ιστορία που αφορά άμεσα το σήμερα.

Μουσική που ενώνει Ανατολή και Δύση

Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση κατέχει η μουσική, η οποία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς.

Έλληνες και Ταϊβανοί καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή

Τους καταξιωμένους καλλιτέχνες της Guo Guang Opera πλαισιώνουν οι Έλληνες ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού, ενώ στον ρόλο της μικρής Ελένης εμφανίζεται η Ίριδα.

Την προσαρμογή της σκηνοθεσίας για το ελληνικό κοινό υπογράφει η Γιώτα Κουνδουράκη.

Μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία που φέρνει κοντά την Ανατολή και τη Δύση, μιλώντας στις καρδιές μικρών και μεγάλων μέσα από τη δύναμη του μύθου, της μουσικής και του θεάτρου.

Σχετικά με την Guo Guang Opera Company

Η Guo Guang Opera Company (國光劇團) ιδρύθηκε το 1995 στην Ταϊβάν και αποτελεί τον εθνικό οργανισμό παραδοσιακής όπερας της Ταϊβάν ,υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Παραδοσιακών Τεχνών και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ταϊβάν.

Από την ίδρυσή της έχει ως αποστολή τη διατήρηση, την εξέλιξη και τη διεθνή προβολή των παραδοσιακών θεατρικών τεχνών. Με αφετηρία την Όπερα του Πεκίνου, η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, η Guo Guang έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ύφος που συνδυάζει την υψηλή αισθητική της παράδοσης με σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις και έντονα Ταϊβανέζικα χαρακτηριστικά.

Σήμερα συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ασίας, παρουσιάζοντας παραγωγές που ταξιδεύουν σε διεθνή φεστιβάλ και μεγάλες σκηνές σε όλο τον κόσμο, προωθώντας τον διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμούς μέσα από τη δύναμη της τέχνης.

INFO

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος»

Παραστάσεις: 11:30 & 17:30

Προπώληση

• Ενήλικες: 15€

• Παιδιά έως 12 ετών: 10€

Ταμείο (την ημέρα των παραστάσεων)

• Ενήλικες: 17€

• Παιδιά έως 12 ετών: 12€

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.ticketservices.gr/event/i-prigkipissa-kai-i-magiki-tis-ventalia/

**Η παράσταση παρουσιάζεται με ελληνικούς υπέρτιτλους.**

**Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά.**