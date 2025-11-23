Με μια ολοκαίνουργια, απολαυστική κωμωδία, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!», ο Χάρης Ρώμας ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Coronet. Πέρα από τις κωμικές παρεξηγήσεις, το έργο αποτελεί έναν καθρέφτη της σημερινής κοινωνίας, χρησιμοποιώντας το χιούμορ για να αναδείξει θέματα όπως η αγάπη, τα ψέματα και η ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει σημαντικός. Πρόκειται για μια γνήσια ελληνική κωμωδία με γρήγορο ρυθμό και ζωντανούς χαρακτήρες, ένα σύγχρονο κείμενο που μιλά με τρυφερότητα για την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, προσκαλώντας το κοινό να γελάσει δυνατά και να συγκινηθεί. Μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία», μπορεί να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να λάμψει!

Ένας άντρας, ένα ψέμα και… μια «πριγκίπισσα» που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός απίθανου μπερδέματος!

Όταν ο Παμείνος, εκδότης με υπερτροφικό εγώ και μικρές… ηθικές αντιστάσεις, αποφασίζει να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, πως η σύζυγός του είναι τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας, ξεκινά ένας καταιγισμός παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και απίθανων κωμικών καταστάσεων.

Ανάμεσα σε ψέματα, έρωτες, προδοσίες, άπιστους συζύγους και άτακτες γραμματείς, το γέλιο ξεσπάει αβίαστα… κι εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι φάρσα, έρχεται η συγκίνηση να ταράξει την καρδιά! Μια κωμωδία για όσους πιστεύουν ακόμη ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει… από την αρχή!

«Η “Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα” είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι. Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος —όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του— κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της» επισημαίνει ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση.

Παίζουν: Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας,Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.

Συντελεστές: Κείμενο-σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας, Σκηνικά: Λαμπρινή Καρδάρα, Κοστούμια: Σοφία Δριστέλα -Χαρά Μποτσιβάλη, Creative Agency: GRIDFOX, Βοηθός Σκηνοθέτη: Θωμάς Χαβιανίδης, Επικοινωνία –προβολή: Μαρκέλλα καζαμία.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

ΘΕΑΤΡΟ CORONET Coronet Theater: Φρύνης 11 & Υμηττού Παγκράτι, Μετρό Ευαγγελισμός

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2107012123

Ώρες παραστάσεων: Πέμπτη 21:00 , Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00& 21:15, Κυριακή 19:00

Πληροφορίες: 210 7004040

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων (στο τηλέφωνο 2107004040 ή στο emailinfo@erofiliproductions.gr)