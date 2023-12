Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας απόλαυσαν μία βραδιά αστέρων, καθώς παρακολούθησαν το «Royal Variety Performance» στο διάσημο Royal Albert Hall μαζί με τη διάδοχο του σουηδικού θρόνου πριγκίπισσα Βικτώρια και τον σύζυγό της Πρίγκιπα Ντάνιελ στο πλαίσιο της τριήμερης κρατικής επίσκεψης τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι η πρώτη δημόσια έξοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου βιβλίου, για την βρετανική βασιλική οικογένεια «Endgame» από τον Ολλανδό δημοσιογράφο, Ομίντ Σκόμπι.

Το ζευγάρι ήταν ευδιάθετο και έδωσε στους φωτογράφους ένα σπάνιο στιγμιότυπο, αφού κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς έφταναν στη διάσημη λονδρέζικη σκηνή.

Σημειώνεται, ότι η ετήσια εκδήλωση πραγματοποιείται από το 1912 και υποστηρίζει την οργάνωση «Royal Variety Charity», η οποία στηρίζει όσους εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος και έχουν ανάγκη από φροντίδα.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ήταν εντυπωσιακή και φάνηκε να αποτίει φόρο τιμής στη σουηδική σημαία με ένα γαλαζοπράσινο φόρεμα από τον βρετανικό οίκο, Safiyaa με ιδιαίτερα μανίκια.

Το συνδύασε με ένα εκθαμβωτικό βραχιόλι από διαμάντια ενώ κρατούσε ένα clutch Jenny Packham, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πριν από την παράσταση, το πριγκιπικό ζεύγος και οι Σουηδοί βασιλείς συναντήθηκαν με καλλιτέχνες καθώς και με εκπροσώπους του «Royal Variety Charity». Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνομίλησαν μεταξύ άλλων με ένα από τα μεγαλύτερης ηλικίας εν ενεργεία σούπερ μόντελ στον κόσμο, την Δάφνη Σελφ (Daphne Selfe), και τους Σερ (Cher), Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham), Ρικ ‘Αστλεϊ (Rick Astley) και Μπράντλεϊ Γουόλς (Bradley Walsh).

