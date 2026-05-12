Το νέο μουσικοθεατρικό έργο «Manolis – καρδιά σε τέσσερις χορδές» σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε παραγωγή του ίδιου οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο των Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη, το πρώτο που καταπιάνεται θεατρικά με τη ζωή του σπουδαίου Έλληνα μουσικού Μανώλης Χιώτης, φωτίζοντας την πορεία, το έργο και τον μύθο του μέσα από μια σύγχρονη, ονειρική σκηνική αφήγηση.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις 21:00.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.

Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι στη ζωή και στο έργο του Μανώλη Χιώτη

Πάνω σε ένα «μαγικό πάλκο», ανάμεσα σε πραγματικότητα και όνειρο, ξεδιπλώνεται η ζωή του Μανώλη Χιώτη και των ανθρώπων που τον σημάδεψαν. Οι ήρωες μιλούν σε πρώτο πρόσωπο, αποκαλύπτοντας όχι φήμες, αλλά την ουσία μιας διαδρομής γεμάτης πάθος, δημιουργία, έρωτα, απώλεια και καλλιτεχνική τόλμη.

Η παράσταση εστιάζει στη διαδρομή του Χιώτη από τη γέννηση έως το τέλος της ζωής του, με σταθμούς-ορόσημα της προσωπικής και καλλιτεχνικής του πορείας, αναδεικνύοντας τη βαθιά του σχέση με τη μουσική, τον έρωτα και την πρωτοπορία.

Με ζωντανή ορχήστρα και ερμηνείες εμβληματικών τραγουδιών όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι» και «Απόψε φίλα με», το έργο μετατρέπει τη σκηνή σε ένα ζωντανό μουσικό σύμπαν.

Σκηνοθετική προσέγγιση

Η σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη αξιοποιεί τη λογική του ονείρου ως δραματουργικό εργαλείο, εμπνεόμενη από τη φελλινική κινηματογραφική γλώσσα. Οι χρονικές γραμμές καταργούνται, οι ηλικίες συγχέονται και οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών συνυπάρχουν ισότιμα σε έναν ενιαίο σκηνικό χρόνο.

Η παράσταση επιχειρεί να προσεγγίσει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, αναζητώντας την εσωτερική αλήθεια του δημιουργού και τη σχέση του με τον έρωτα, την τέχνη και την υπέρβαση.

Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, γράφει για το θεατρικό έργο:

«Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές»

Μουσικοί επί σκηνής

Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι, ενορχήστρωση – διδασκαλία)

Βαγγέλης Καλαμάρας (ντραμς, κρουστά)

Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (βιολοντσέλο)

Κωνσταντίνος Σαπούνης (τρομπέτα)

Κώστας Μπουντούρης (κιθάρα)

Συντελεστές

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Creative Agency: GridFox

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα: 11 Ιουνίου 2026, 21:00

Διάρκεια: 150 λεπτά

Ημέρες παραστάσεων

11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Iουνίου

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 Ιουλίου

2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Αυγούστου

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Σημείωση

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2024, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία. Η νέα αθηναϊκή παραγωγή στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» παρουσιάζει ανανεωμένη σκηνοθετική προσέγγιση και νέα διανομή, μεταφέροντας την παράσταση σε έναν ανοιχτό, θερινό σκηνικό χώρο.