Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της και ανακοινώσει την τέταρτη εγκυμοσύνη της, η Cardi B θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Global Citizen 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο Φεστιβάλ υποστηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενέργεια σε όλη την Αφρική και κατά της αποψίλωσης των δασών στον Αμαζόνιο, σύμφωνα με το ΑP.

Ο The Weeknd, ο οποίος αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν το κεντρικό όνομα στη σκηνή του Φεστιβάλ το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μαζί με τη Shakira, αναγκάστηκε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην Cardi B, η οποία προστέθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Global Citizen 2025» ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής του Global Citizen, Χιου Εβανς (Hugh Evans). «Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, που θα φωτίσει το Σέντραλ Παρκ με θεαματικό τρόπο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον The Weeknd και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε όπως και τους θαυμαστές του που συμμετέχουν μαζί μας στην προσπάθεια να τερματίσουμε την ακραία φτώχεια» συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν θα είναι ο οικοδεσπότης της φετινής διοργάνωσης ενώ θα εμφανιστούν στη σκηνή οι Tyla, Ayra Starr και Mariah the Scientist.

«Αυτό το Φεστιβάλ δεν είναι σαν τα άλλα — έχει να κάνει με το να ενωθούμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ περήφανη που υποστηρίζω έναν τόσο σημαντικό σκοπό» δήλωσε η Cardi B. «Νέα Υόρκη — τα λέμε το Σάββατο. Πάμε γερά!!!» πρόσθεσε.

Οι στόχοι του Φεστιβάλ περιλαμβάνουν την εξασφάλιση δεσμεύσεων για την παροχή ενέργειας σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στην Αφρική, τη συγκέντρωση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτόχθονες και τοπικούς επιχειρηματίες με σκοπό την προστασία ενός τμήματος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που έχει μέγεθος ανάλογο με της Ιταλίας και τη συγκέντρωση τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα εισιτήρια είναι δωρεάν, αλλά οι φίλοι του Φεστιβάλ θα πρέπει να τα κερδίσουν αναλαμβάνοντας δράσεις μέσω της πλατφόρμας Global Citizen.

Το Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμο για streaming μεταξύ άλλων στο YouTube, στο iHeartRadio, στο Apple Music και στην εφαρμογή Apple TV.