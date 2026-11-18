Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα επερχόμενα Βραβεία Grammy βρίσκεται η Raye η οποία συγκέντρωσε συνολικά 11, όπως ανακοίνωσε χθες η Ακαδημία Ηχογράφησης.

Σε ανάρτησή της στο Instagram λίγες ώρες αργότερα η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός θέλησε να δώσει μία ματιά στους θαυμαστές της από τις συγκινητικές στιγμές που έζησε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε ένα βίντεο όπου φαίνεται να κάθεται στον καναπέ και να παρακολουθεί την παρουσίαση έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και την αδελφή της, Amma. Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ακούει τη μητέρα της να της λέει: «Άφησέ το να βγει. Δουλεύεις τόσο σκληρά εδώ και χρόνια γι’ αυτό».

Η Raye συνόδευσε το κλιπ γράφοντας στη λεζάντα: «Τι συμβαίνει; 11 υποψηφιότητες για Grammy, ανάμεσά τους και για το Άλμπουμ της Χρονιάς. Δεν το χωράει η καρδιά μου».

Η ανάρτηση έχει ξεπεράσει τα 1,8 εκατομμύρια likes ενώ έχει κατακλυστεί από πλήθος σχολίων μεταξύ των οποίων της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και των Ντουέιν Τζόνσον, Ναόμι Κάμπελ, Ντονατέλα Βερσάτσε, Μάικλ Μπι Τζόρνταν και Αλίσια Κις. Επίσης έσπευσαν να τη συγχαρούν και συνάδελφοί της που βρίσκονται και εκείνοι στην κούρσα των κορυφαίων βραβείων.

Ανάμεσά τους η Ολίβια Ντιν, η οποία διεκδικεί τα Βραβεία για το Τραγούδι, το Άλμπουμ και την Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Το δεύτερο άλμπουμ της Raye, με τίτλο «This Music May Contain Hope» το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, σκαρφάλωσε στο Νο. 11 του Billboard 200 και κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts έναν μήνα αργότερα, χαρίζοντάς της το πρώτο Νο. 1 της καριέρας της στη χώρα. Η κυκλοφορία επισφράγισε μια εξαιρετική χρονιά για την τραγουδίστρια η οποία απέσπασε το Βραβείο Mercury, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του αφιερώματος «Indie Power Players» του Billboard και έκλεισε τον πρώτο της ρόλο στο επερχόμενο θρίλερ «Lineage».

Αναλυτικά, οι υποψηφιότητες της Raye περιλαμβάνουν τις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της Χρονιάς για την επιτυχία «Where Is My Husband!», καθώς και Άλμπουμ της Χρονιάς για το «This Music May Contain Hope», το οποίο διεκδικεί επίσης το Βραβείο Καλύτερου Ποπ Δίσκου. Επιπλέον, είναι υποψήφια για Τραγουδοποιός της Χρονιάς (Μη Κλασική Μουσική), ενώ η συνεργασία της με τον Χανς Ζίμερ με τίτλο «Click Clack Symphony» διεκδικεί επίσης διάκριση στις κατηγορίες Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία από Ντουέτο/Συγκρότημα, Καλύτερο Μουσικό Βίντεο και Καλύτερη Ενορχήστρωση για Όργανα και Φωνητικά.

Πίσω από την τραγουδίστρια, η Rosalía έχει εννέα υποψηφιότητες και ακολουθούν οι Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley και Olivia Rodrigo με επτά.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ