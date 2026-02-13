Στο κόκκινο χαλί για την παρουσίαση της σειράς του Apple TV+, «The Last Thing He Told Me», η Ρις Γουίδερσπουν και η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία 48 ετών – έπειτα από μια σκληρή, τριετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου— είχε έναν από τους τελευταίους του ρόλους στη σειρά prequel της ταινίας «Legally Blonde», με τίτλο «Elle». Η Γουίδερσπουν εκτελεί χρέη εκτελεστικής παραγωγού στη σειρά, η οποία αναμένεται την 1η Ιουλίου στο Amazon Prime.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Μαρκ Μάλκιν του περιοδικού Variety ζήτησε από τη Γουίδερσπουν να σχολιάσει τη συνεργασία της με τον εκλιπόντα πρωταγωνιστή του «Dawson’s Creek».

«Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία γιατί μεγαλώνοντας στον χώρο της βιομηχανίας του θεάματος, γνωρίζαμε τον Τζέιμς από τα πρώτα μας βήματα. Ήταν πάντα παρών στη ζωή μας, πηγαίναμε μαζί σε πάρτι. Πρόκειται για μια πραγματικά οδυνηρή απώλεια» δήλωσε η ηθοποιός. «Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και ένας γενναιόδωρος άνθρωπος με σπάνιο χαρακτήρα και αξίες. Αυτό το μετέφερε καθημερινά και στο πλατό με τους νέους ηθοποιούς μας οι οποίοι τον λάτρευαν» συνέχισε.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της στο Instagram, η Γουίδερσπουν δήλωσε «συντετριμμένη» για την είδηση του θανάτου του, προσθέτοντας: «Τι εξαιρετικός, ταλαντούχος άνθρωπος, που επιδείκνυε τεράστια καλοσύνη και αξιοπρέπεια σε κάθε του πράξη. Προσεύχομαι όλοι οι άγγελοι να προστατεύουν την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Η Τζένιφερ Γκάρνερ δήλωσε επίσης στο Variety: «Μεγαλώσαμε μαζί. Γιορτάζαμε τις επιτυχίες τους και ο Τζέιμς πάντα έφερνε όλη την οικογένεια μαζί του. Στέλνω όλη μου την αγάπη στην Κίμπερλι και στα πανέμορφα παιδιά τους».

Μετά την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, η Γκάρνερ έγραψε: «Τι τραγική απώλεια. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη Κίμπερλι και στα παιδιά σας, καθώς διανύετε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο».

Η Γκάρνερ πρωταγωνιστεί και εκτελεί χρέη εκτελεστικής παραγωγού στο «The Last Thing He Told Me», του οποίου η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου. Η Γουίδερσπουν συμμετείχε επίσης στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Hello Sunshine.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ