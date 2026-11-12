Η αναμονή τόσων μηνών έφτασε στο τέλος της για τους fans των 15 50!

Το αγαπημένο rock συγκρότημα, που δεν σταματά να μας εκπλήσσει, επιστρέφει δυναμικά για να δώσει το έναυσμα στη νέα χειμερινή σεζόν, στο μόνιμο αθηναϊκό του στέκι, στο δικό του «Σπίτι», όπως αποκαλεί το Roha’s Athens!

Με ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, νέους συνεργάτες και έναν Super Special Guest, τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη, οι 15 50 ετοιμάζουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια, εκπλήξεις και φυσικά… πολύ Rock!

Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Μια ξεχωριστή βραδιά, μια μοναδική εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Και όπως λένε και οι ίδιοι:

«Μη λείψει κανείς, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά… Άλλωστε, δεν βλέπεις κάθε μέρα τους 15 50 με κοστούμι!».

ROHA’S ATHENS LIVE STAGE Χατζηγιάννη Μέξη 6 (περιοχή Hilton)

Κρατήσεις: 6955801736 | 6977341919

15 50 ARE BACK HOME! BE THERE!