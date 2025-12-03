Το αστέρι της αμερικανικής ποπ Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζήτησε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της, αφού η διοίκηση Τραμπ παρουσίασε ένα από τα τραγούδια της σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έδειχνε πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν πολίτες.

Το βίντεο, που διαμοίρασε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, παρουσιάζει την επιτυχία του 2024 της Κάρπεντερ “Juno.” Στο βίντεο, εμφανίζονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης να καταδιώκουν ανθρώπους και να τους συλλαμβάνουν, την ώρα που περαστικοί καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις σκηνές.

Στον υπότιτλο διαβάζει κανείς «Το έχετε ποτέ προσπαθήσει αυτό; Αντίο» (“Have you ever tried this one? Bye-bye”), σε μια αναφορά στους στίχους του τραγουδιού.

«Αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ η 25χρονη καλλιτέχνιδα. «Να μην εμπλέκετε ποτέ το πρόσωπό μου ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σας».

Ως απάντηση, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον δήλωσε: «Να ένα Short n’ Sweet μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν απολογούμαστε για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας. Οποιοσδήποτε υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ανόητος ή μήπως αργόστροφος;».

Η Κάρπεντερ, μια τραγουδίστρια βραβευμένη με Γκράμι, ακολουθεί το παράδειγμα πολλών μουσικών, μεταξύ άλλων του Νιλ Γιανγκ και των Rolling Stones, που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη χρήση της μουσικής τους από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, που υπηρετεί τη δεύτερη θητεία του στον προεδρικό θώκο, έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη της επικοινωνιακής ομάδας του αναρτούν συχνά σύντομα βίντεο στα οποία χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια για να παρουσιάσουν τις προσπάθειες του προέδρου να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του.

