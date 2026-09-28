Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη ενσαρκώνοντας την Τζίντζερ Ρότζερς σε επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Φρεντ Αστέρ, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ.

Η Κάρπεντερ θα υποδυθεί τη θρυλική ηθοποιό και χορεύτρια στο πλευρό του Χόλαντ (ως Αστέρ) και η Μάργκαρετ Κουάλεϊ προστέθηκε στο καστ στον ρόλο της Αντέλ, της μεγαλύτερης αδελφής και πρώτης παρτενέρ του Αμερικανού χορευτή, χορογράφου, τραγουδιστή και ηθοποιού στον χορό.

Την ταινία της Sony Pictures -που δεν έχει ακόμη τίτλο- θα σκηνοθετήσει ο Πολ Κινγκ, γνωστός κυρίως για τις ταινίες «Paddington», «Paddington 2» και «Wonka», ενώ το κινηματογραφικό έργο βρίσκεται υπό ανάπτυξη από τότε που ο Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του, το 2021.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent θαυμαστές επικρότησαν την επιλογή της Σαμπρίνα Κάρπεντερ για τον ρόλο.

«Ω, θα είναι φανταστική» έγραψε σε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαυμάστρια, και άλλες εξήραν την «αύρα παλιού Χόλιγουντ» της Κάρπεντερ την οποία χαρακτήρισαν ιδανική για τον ρόλο.

«Είμαι ενθουσιασμένος και νιώθω τιμή που μου ανατέθηκε να μεταφέρω στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Φρεντ Αστέρ και της πρώτης του παρτενέρ στον χορό – της μεγαλύτερης αδελφής του, της Αντέλ» δήλωσε ο Κινγκ.

«Ο Φρεντ άφησε μια διαχρονική κληρονομιά χορού στον κινηματογράφο – κυρίως μέσα από τις συνεργασίες του με την Τζίντζερ Ρότζερς – ενώ το έργο της Αντέλ έχει χαθεί στη λήθη της ιστορίας· πράγματι, δεν διασώζεται κανένα οπτικό υλικό που να την δείχνει να χορεύει», τόνισε ο σκηνοθέτης.

«Η κινηματογραφική πρόκληση της αναβίωσης αυτών των ειδώλων του εικοστού αιώνα είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να φανταστώ χωρίς τον Τομ Χόλαντ, τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο πλευρό μου» πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο της ταινίας θα είναι η εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του Φρεντ και της Αντέλ Αστέρ στο Μπρόντγουεϊ και στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1910 και του 1920, προτού η πρώτη αποσυρθεί από τις εμφανίσεις το 1932 και ο αδερφός της εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αστέρες των μιούζικαλ του Χόλιγουντ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ