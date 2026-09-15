Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ Πινό βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

Η ηθοποιός και παραγωγός θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επική ρομαντική περιπέτεια «Arena», σύμφωνα με το Variety.

Στην ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιούρα Μπορίσοφ, ο οποίος κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Artificial» σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, μαζί με την Κάρα Ντελεβίν, η οποία συμπρωταγωνιστεί στην φετινή επιτυχία «Club Kid».

Η ταινία περιγράφεται ως ιστορία απαγορευμένου έρωτα για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό, στις πολιτείες Κιντάνα Ρόο και Βερακρούς περιοχές, τις οποίες η Σάλμα Χάγιεκ περιγράφει τόσο ως παρθένους καμβάδες για σκηνικά.

«Η αισθητηριακή εμπειρία της σύνδεσης με τη γη και τη φύση ενισχύεται χάρη στα εντυπωσιακά τοπία. Πρόκειται για περιοχές με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ωστόσο η ανακάλυψη άγνωστων, πανέμορφων τοποθεσιών για τα γυρίσματα αποτέλεσε για εμάς πηγή πραγματικής υπερηφάνειας και θριάμβου. Ανυπομονώ να δείξω στον κόσμο αυτά τα κρυμμένα διαμάντια που δεν έχουν παρουσιστεί ξανά» τόνισε Σάλμα Χάγιεκ σε δηλώσεις της στο Variety.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ