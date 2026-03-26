Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του επερχόμενου θρίλερ επιβίωσης «Apex», με τη Σαρλίζ Θερόν να έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, υποδύεται μια γυναίκα που, βυθισμένη στο πένθος, αναζητά γαλήνη στην αυστραλιανή ύπαιθρο. Εκεί όμως έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο κυνηγό, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τάρον Έτζερτον, και ξεκινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Στην ταινία, όπου συμμετέχει επίσης ο Έρικ Μπάνα, τα όρια ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και το ένστικτο της επιβίωσης δοκιμάζονται, με φόντο την αφιλόξενη ύπαιθρο και την ανθρώπινη σκληρότητα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπαλτάσαρ Κορμακούρ, σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς.

Η παραγωγή έγινε από τους Πίτερ Σέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Ντέιβιντ Ρέντι για την Chernin Entertainment, τον Ίαν Μπράις και τον σκηνοθέτη μαζί με τη Θερόν και τους συνεργάτες της στην εταιρεία Secret Menu.

Το «Apex» αποτελεί την αρχή μιας ιδιαίτερα δραστήριας χρονιάς για τη Θερόν, η οποία στη συνέχεια θα υποδυθεί την Κίρκη στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Στα επόμενα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης το «Two for the Money», του Τζάστιν Λιν, και το «Tyrant» του Ντέιβιντ Βέιλ.

Σύμφωνα με το Variety, το θρίλερ «Apex» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 24 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ