Η Σαρλίζ Θερόν αναφέρθηκε δημόσια σε ένα τραυματικό γεγονός της εφηβείας της που καθόρισε τη ζωή της. Όταν ήταν 15 ετών, ο πατέρας της, σε κατάσταση μέθης, επέστρεψε στο σπίτι και επιχείρησε να επιτεθεί στην ίδια και τη μητέρα της. Η κατάσταση ξέφυγε όταν άρχισε να πυροβολεί προς το δωμάτιό τους, ενώ εκείνες προσπαθούσαν να προστατευτούν.

Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο, η μητέρα της αντέδρασε χρησιμοποιώντας όπλο και τον πυροβόλησε θανάσιμα. Η πράξη της αναγνωρίστηκε ως αυτοάμυνα, καθώς απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία.

Ειδικότερα σε συνέντευξή της στο «The Interview» των «New York Times», η γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ περιέγραψε με πολλές λεπτομέρειες τι συνέβη εκείνη τη νύχτα του 1991 και εξήγησε γιατί σήμερα δεν τη «στοιχειώνει» αυτό το τραυματικό περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της, Τσαρλς Θερόν, έγινε έξαλλος επειδή η Σαρλίζ Θερόν μπήκε στο σπίτι του θείου της χωρίς να τον χαιρετήσει. Ο πατέρας της έπινε αλκοόλ μαζί με τον αδελφό του. «Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάω τουαλέτα. Έτσι, έτρεξα μέσα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα και εκείνος το θεώρησε αγένεια εκ μέρους μου, επειδή δεν σταμάτησα για να τους χαιρετήσω όλους. Είναι πολύ σημαντικό στη Νότια Αφρική να δείχνεις σεβασμό στους μεγαλύτερους. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και μου είπε: “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”», περιέγραψε η Σαρλίζ Θερόν.

Στη συνέχεια η Σαρλίζ Θερόν επέστρεψε στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της, όπου της είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να τον χωρίσεις». Εκείνο το βράδυ, η Σαρλίζ Θερόν ζήτησε από τη μητέρα της να πει στον πατέρα της ότι κοιμόταν για να αποφύγει τον καβγά μαζί του, όταν θα επέστρεφε στο σπίτι.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε προς την είσοδο του σπιτιού και μπορούσα να καταλάβω πόσο θυμωμένος ήταν από τον τρόπο που οδηγούσε. Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο οικόπεδο εκείνο το βράδυ, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Ήξερα ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί».

Ο πατέρας της τότε μπήκε μέσα στο σπίτι πυροβολώντας τις ατσάλινες πόρτες, κάτι συνηθισμένο στη Νότια Αφρική εκείνη την εποχή, καθώς η χώρα βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου.

«Πυροβόλησε τις ατσάλινες πόρτες για να μπει, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι σκόπευε να μας σκοτώσει. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του. Ξέραμε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, και έτσι, μόλις έσπασε την πρώτη πύλη, η μαμά μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το όπλο της. Μπήκε στο δωμάτιό μου. Οι δυο μας κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, επειδή δεν είχε κλειδαριά. Και αυτός απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα. Και το πιο τρελό είναι ότι ούτε μία σφαίρα δεν μας χτύπησε. Το μήνυμα ήταν πολύ σαφές ότι θα μας σκότωνε», περιέγραψε η Σαρλίζ Θερόν.

«Πήγε ο πατέρας μου προς το χρηματοκιβώτιο για να πάρει κι άλλα όπλα, η μαμά μου τον ακολούθησε και τον πυροβόλησε», πρόσθεσε η 51χρονη ηθοποιός.