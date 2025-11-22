Η Σκάρλετ Γιόχανσον γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της και κλείνει τα 41 της χρόνια. Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1984 στη Νέα Υόρκη, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες και σέξι παρουσίες του Χόλιγουντ, ενώ διατηρεί ένα από τα υψηλότερα κασέ στον χώρο.

Εκτός από την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η Γιόχανσον ξεχωρίζει για τις ερμηνείες της, συχνά σε ρόλους δυναμικών γυναικών. Η καριέρα της ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς ήταν παιδί-θαύμα της μεγάλης οθόνης, και κατάφερε να μεταβεί ομαλά σε ρόλους ενηλίκων.

Σε όσους αμφισβήτησαν το ταλέντο της, απάντησε με ένα θεατρικό βραβείο Τόνι το 2010, για την ερμηνεία της στο έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ψηλά από τη Γέφυρα». Έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ (το 2020) και παραμένει στο κυνήγι του πολυπόθητου χρυσού αγαλματίδιου.

Η Σκάρλετ Ίνγκριντ Γιόχανσον, όπως είναι το πλήρες όνομά της, πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον δίδυμο αδελφό της Χάντερ και τα άλλα δύο μεγαλύτερα αδέλφια τους. Ο πατέρας της είναι Δανός αρχιτέκτονας (Κάρστεν Γιόχανσον) και η μητέρα της παραγωγός και ηθοποιός (Μέλανι Σλόουν).

Από μικρή είχε βάλει στόχο να γίνει ηθοποιός, μιμούμενη για ώρες την Τζούντι Γκάρλαντ στον καθρέφτη. Μπορεί στα επτά της να απορρίφθηκε από διαφημιστικά, αλλά η απόρριψη αυτή δεν την πτόησε. Αντιθέτως, γράφτηκε στο Θεατρικό Ινστιτούτο του Λι Στράσμπεργκ και αργότερα στο Επαγγελματικό Παιδικό Σχολείο στο Μανχάταν, βελτιώνοντας συνεχώς την υποκριτική της τεχνική.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή

Η Γιόχανσον συνέχισε να διευρύνει το υποκριτικό της φάσμα με συμμετοχές σε διάφορα είδη ταινιών: Η ταινία «Match Point» του Γούντι Άλεν, το «Νησί» του Μάικλ Μπέι, το νέο-νουάρ του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Η Μαύρη Ντάλια» («The Black Dahlia»), το ιστορικό δράμα «Η άλλη ερωμένη του βασιλιά» («The Other Boleyn Girl», 2008), τη ρομαντική κομεντί «Απλώς δεν σε γουστάρει» («He’s Just Not That Into You», 2009) και το συγκινητικό οικογενειακό δράμα «Ο Ζωολογικός μας Κήπος» («We Bought a Zoo», 2011) του Κάμερον Κρόου.

Το 2010, έκανε το επιτυχημένο ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Ερμηνεύοντας τον απαιτητικό ρόλο της Κάθριν στο έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ψηλά από τη Γέφυρα» («A View from the Bridge»), κέρδισε το βραβείο Τόνι καλύτερης ηθοποιού. Την ίδια χρονιά, εντάχθηκε στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, υποδυόμενη τη μυστική πράκτορα Νατάσα Ρομανόφ, γνωστή ως Μαύρη Χήρα, στην ταινία «Iron Man 2». Ο ρόλος αυτός αποδείχτηκε ιδιαίτερα κερδοφόρος και τον επανέλαβε σε πολλές επόμενες ταινίες του franchise: «Οι Εκδικητές» («The Avengers», 2012), «Captain America: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα» («Captain America: The Winter Soldier», 2014), «Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron» («Avengers: Age of Ultron», 2015), «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος» («Captain America: Civil War», 2016), «Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας» («Avengers: Infinity War», 2018) και «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» («Avengers: Endgame», 2019).

Το 2012, η Γιόχανσον υποδύθηκε την ηθοποιό Τζάνετ Λι στη βιογραφική ταινία «Χίτσκοκ» («Hitchcock»), που εστιάζει στα γυρίσματα του «Ψυχώ». Τον επόμενο χρόνο, επέστρεψε στο Μπρόντγουεϊ για ένα νέο ανέβασμα του θεατρικού έργου του Τένεσι Ουίλιαμς «Λυσσασμένη Γάτα» («Cat on a Hot Tin Roof»). Το 2013, πρωταγωνίστησε στη ρομαντική κομεντί «Δον Ζουάν» («Don Jon») ως μια γυναίκα που συνδέεται με έναν εθισμένο στην πορνογραφία, δάνεισε τη φωνή της σε έναν υπολογιστή στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Δικό της» («Her») του Σπάικ Τζονζ και υποδύθηκε μία μυστηριώδη εξωγήινη που απαγάγει άντρες στο «Κάτω από το Δέρμα» («Under the Skin»).

Ακολούθησαν εναλλασσόμενοι ρόλοι σε κωμωδίες και ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Συμμετείχε στην κωμωδία «Chef» (2014) ως καλόκαρδη υπάλληλος εστιατορίου, στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Lucy» (2014) ως μια γυναίκα με υπερφυσικές δυνάμεις, στην κωμωδία των αδερφών Κοέν «Χαίρε, Καίσαρ!» («Hail, Caesar!», 2016) ως στάρλετ, στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Το Φάντασμα στο Κέλυφος» («Ghost in the Shell», 2017) ως βιονική πολεμίστρια του εγκλήματος, και στη μαύρη κωμωδία «Πάρτι Γυναικών» («Rough Night») ως μία από τις πέντε φίλες σε ένα μπάτσελορ πάρτι που παίρνει απρόσμενη τροπή.

Η χρονιά-ορόσημο: 2019

Το 2019 ήταν μία κομβική χρονιά για εκείνην, καθώς πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες που όχι μόνο συζητήθηκαν πολύ, αλλά της χάρισαν και τις πρώτες της υποψηφιότητες για Όσκαρ στις αρχές του 2020. Ήταν μια σπάνια περίπτωση όπου βρέθηκε υποψήφια για δύο διαφορετικούς ρόλους την ίδια χρονιά!

Στην ταινία «Τζότζο» (Jojo Rabbit), μία δραματική κομεντί από τον Τάικα Γουατίτι, υποδύθηκε τη μητέρα ενός μικρού παιδιού που ανήκε στη νεολαία του Χίτλερ. Ο ρόλος της ήταν απαιτητικός, καθώς το παιδί ανακάλυπτε ότι η μητέρα του έκρυβε μια νεαρή Εβραία στη σοφίτα του σπιτιού τους. Αυτός ο ρόλος της απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου.

Την ίδια χρονιά, στο δράμα «Ιστορία Γάμου» (Marriage Story) του Νόα Μπάουμπακ, ερμήνευσε μία μητέρα που βρισκόταν στα πρόθυρα ενός επώδυνου διαζυγίου. Η ερμηνεία της ήταν τόσο δυνατή που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου.

Οι τρεις γάμοι της σταρ

Παρά το σχετικά νεαρό της ηλικίας της, η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει ήδη τρεις γάμους στο ενεργητικό της. Από το 2008 έως το 2011 ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς.

Από το 2014 έως το 2017 ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο δημοσιογράφο Ρομέν Ντοριάκ, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Από τον Οκτώβριο του 2020, εν μέσω της πανδημίας, τέλεσε τον τρίτο της γάμο με τον κωμικό και σεναριογράφο Κόλιν Τζοστ.