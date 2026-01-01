Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Μετά τον πολύ επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων της «Σκιάς της μύγας» της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη σε καφενεία του Πειραιά, σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο επιστρέφει στην Αθήνα για λίγες μόνο παραστάσεις. Αυτή τη φορά, στο Ρεκτιφιέ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών, στον Κεραμεικό.

Η ηρωίδα ετοιμάζεται να φύγει. Κατεβαίνει με τη βαλίτσα της στο καφενείο του ισογείου, εκεί όπου συναντά τους θεατές. Το διαμέρισμά της βρίσκεται στο ίδιο κτήριο και είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους Ιταλούς τουρίστες που το έχουν νοικιάσει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έτσι ζει. Έτσι έχει μάθει να επιβιώνει. Τουρίστες αυτοί; Ή μήπως τουρίστρια είναι κι εκείνη, μέσα στην ίδια της τη ζωή;

Στον νέο κύκλο παραστάσεων, η «Σκιά της μύγας» δεν παίζεται πια σε καφενείο της πόλης, αλλά στο φουαγιέ ενός θεάτρου. Σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε πραγματικός τόπος συνάντησης ούτε κανονική σκηνή. Είναι ένας χώρος αναμονής. Ένας ενδιάμεσος τόπος, σαν το κατώφλι πριν από μια απόφαση. Κι αυτός ο χώρος μοιάζει πολύ με τον κόσμο του έργου: μια γυναίκα διαρκώς σε μετάβαση, ένα σπίτι που δεν είναι πια σπίτι, μια πόλη που αλλάζει πρόσωπο χωρίς να ρωτά κανέναν.

Οι θεατές δεν μένουν απλοί παρατηρητές. Κάθονται στα τραπεζάκια, σερβίρονται, χαλαρώνουν και γνωρίζουν μια γυναίκα της διπλανής πόρτας, που έχει μετατρέψει το σπίτι της σε ένα κατ’ οίκον ξενοδοχείο, καθαρό, λειτουργικό και σχεδόν χωρίς μνήμη.

Ένα μονόπρακτο για μια πόλη που αλλάζει. Για γειτονιές που χάνονται.

Για το αστικό τοπίο που μεταμορφώνεται βίαια στο όνομα του εξευγενισμού.

Για τους ανθρώπους που προσπαθούν να προσαρμοστούν, ακόμη κι αν κάτι μέσα τους αντιστέκεται.

Για τα ίχνη της προσωπικής και συλλογικής μνήμης που σβήνουν, καθώς ο υπερτουρισμός απλώνεται παντού.

Συντελεστές:

Κείμενο: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Σκηνοθεσία: Τάσος Καρακύκλας

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Κοστούμια: Βάσω Γιαρένη

Φωτογραφίες: Σίμος Γιαννάκος

Video: Βασίλης Καραδάτκος

Γραφιστικά: Γιώργος Χατζάκης

Οργάνωση παραγωγής: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Επικοινωνία: Νατάσα Παππά

Ερμηνεία: Σοφία Λιάκου

Στον ρόλο του καφετζή ο Τάσος Καρακύκλας

Παραγωγή: Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 19:00

Από 28 Ιανουαρίου 2026 έως 28 Φεβρουαρίου 2026

στο ΡΕΚΤΙΦΙΕ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών

Κωνσταντινουπόλεως 119, Κεραμεικός.