Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1918. Η Ρίτα Χέιγουορθ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αμερικανικού κινηματογράφου, λατρεύτηκε για την ομορφιά της και ταυτίστηκε όσο λίγες ηθοποιοί με τη μοιραία γυναίκα. Πίσω, όμως, από την εικόνα της «Τζίλντα» υπήρχε μια δύσκολη προσωπική διαδρομή, πέντε γάμοι και μια ασθένεια που, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, την απομάκρυνε σταδιακά από τον κόσμο.

«Οι άντρες πηγαίνουν στο κρεβάτι με την Τζίλντα, αλλά ξυπνούν με εμένα»

Η Ρίτα Χέιγουορθ είχε κάθε λόγο να πει αυτή τη φράση με πικρία. Το κοινό τη γνώριζε ως την αισθησιακή γυναίκα που με ένα βλέμμα μπορούσε να αναστατώσει έναν ολόκληρο κινηματογράφο. Εκείνη, όμως, ήξερε καλά ότι η γυναίκα που έβλεπαν στην οθόνη απείχε πολύ από τον πραγματικό της εαυτό.

Η «Τζίλντα» την έκανε θρύλο, αλλά η επιτυχία είχε και την άλλη πλευρά της. Η Χέιγουορθ βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μια εικόνα που δεν είχε επιλέξει εξ ολοκλήρου και από την οποία δυσκολεύτηκε να ξεφύγει. Για το Χόλιγουντ ήταν η απόλυτη γυναίκα της επιθυμίας. Για την ίδια, η ζωή δεν ήταν καθόλου τόσο λαμπερή.

Σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1918, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ως Μαργαρίτα Κάρμεν Ντολόρες Κανσίνο. Η πορεία της προς τη δόξα ξεκίνησε πολύ νωρίς, σε μια παιδική ηλικία που είχε ελάχιστη σχέση με την ανεμελιά.

Από την παιδική σκηνή στο Χόλιγουντ

Ο πατέρας της, Εντουάρντο Κανσίνο, ήταν Ισπανός χορευτής, ενώ η μητέρα της, Βόλγκα Χέιγουορθ, είχε επίσης ασχοληθεί με τον χορό. Ο Εντουάρντο αποφάσισε να κάνει την κόρη του επαγγελματική παρτενέρ του και την έβαλε να χορεύει από πολύ μικρή ηλικία. Όταν η Ρίτα ήταν μόλις δώδεκα ετών, εγκατέλειψε το σχολείο για να ακολουθήσει τις εμφανίσεις του πατέρα της.

Οι δυο τους ταξίδευαν και χόρευαν σε νυχτερινά κέντρα και χώρους διασκέδασης, ακόμη και στο Μεξικό. Για τη μικρή Μαργαρίτα, η καθημερινότητα ήταν γεμάτη πρόβες και απαιτήσεις, χωρίς την ελευθερία που θα έπρεπε να έχει ένα παιδί.

Χρόνια αργότερα, μαρτυρίες που καταγράφηκαν σε βιογραφίες της αποκάλυψαν ότι ο πατέρας της ήταν βίαιος και ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά. Πρόκειται για μια από τις πιο σκοτεινές πλευρές της ζωής της, που έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό πολύ μετά την καθιέρωσή της ως σταρ.

Σύμφωνα με τη βιογράφο Μπάρμπαρα Λίμινγκ, η οποία κατέγραψε τις μαρτυρίες της στο βιβλίο If This Was Happiness, η μητέρα της Ρίτα, Βόλγκα, γνώριζε για την κακοποίηση. Μάλιστα, κάποιες φορές κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με την κόρη της, προσπαθώντας να την προστατεύσει. Η μαρτυρία αυτή φωτίζει μια ακόμη οδυνηρή πλευρά των παιδικών χρόνων της ηθοποιού: ακόμη και μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον, η ασφάλεια που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη δεν ήταν δεδομένη.

Το τραύμα εκείνων των χρόνων έχει συνδεθεί, στις βιογραφικές προσεγγίσεις της ζωής της, με τη συστολή και την ανασφάλεια που τη συνόδευαν. Οι δυσκολίες στις προσωπικές της σχέσεις και οι πέντε γάμοι της αποτελούν επίσης μέρος της ιστορίας της, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στις εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας.

Η εμπειρία εκείνων των χρόνων δεν ήταν κάτι που μπορούσε απλώς να αφήσει πίσω της. Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως ντροπαλό και ανασφαλή, σε πλήρη αντίθεση με τη γυναίκα που έβλεπαν οι θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το όνομα που έγινε σήμα κατατεθέν

Όταν άρχισε να διεκδικεί μια θέση στο Χόλιγουντ, η Μαργαρίτα Κανσίνο έπρεπε να αλλάξει. Το όνομα Χέιγουορθ προήλθε από την οικογένεια της μητέρας της, ενώ η εμφάνισή της προσαρμόστηκε στα πρότυπα της εποχής. Τα μαλλιά της έγιναν κοκκινωπά και το πρόσωπό της απέκτησε τη χαρακτηριστική εικόνα που θα αναγνώριζαν αργότερα εκατομμύρια θεατές.

Σημαντικό ρόλο στην αρχή της καριέρας της έπαιξε ο πρώτος σύζυγός της, Έντουαρντ Τζαντ Τζάντσον, ο οποίος ανέλαβε να προωθήσει επαγγελματικά τη νεαρή ηθοποιό. Ο γάμος τους, ωστόσο, δεν ήταν ευτυχισμένος και η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από έντονες δυσκολίες.

Η Ρίτα κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει δική της θέση στον κινηματογράφο. Το 1939 εμφανίστηκε στην ταινία «Μόνο οι άγγελοι έχουν φτερά», δίπλα στον Κάρι Γκραντ και την Τζιν Άρθουρ. Ακολούθησαν συνεργασίες με τον Φρεντ Αστέρ, ενώ το «Αίμα και άμμος» 1941), με τον Τάιρον Πάουερ, ενίσχυσε σημαντικά τη δημοτικότητά της.

Η δεκαετία του 1940 θα ήταν η μεγάλη της εποχή. Η Χέιγουορθ έγινε εξώφυλλο σε περιοδικά, οι φωτογραφίες της κυκλοφορούσαν παντού και η παρουσία της στις οθόνες είχε αποκτήσει ξεχωριστή βαρύτητα. Για τους Αμερικανούς στρατιώτες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της εποχής.

Η «Τζίλντα» και η σκηνή που έγραψε ιστορία

Το 1946 ήρθε η ταινία που θα συνέδεε για πάντα το όνομά της με τον κινηματογραφικό ερωτισμό. Η «Τζίλντα», σε σκηνοθεσία του Τσαρλς Βίντορ, αφηγείται μια ιστορία πάθους, ζήλιας και προδοσίας, με τη Χέιγουορθ στον ρόλο μιας γυναίκας που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άντρες.

Η πιο διάσημη σκηνή της ταινίας είναι εκείνη στην οποία η πρωταγωνίστρια ερμηνεύει το «Put the Blame on Mame» και βγάζει αργά το μαύρο γάντι της. Η κίνηση ήταν απλή, αλλά η επίδρασή της τεράστια. Η σκηνή έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα του κλασικού Χόλιγουντ και καθιέρωσε τη Χέιγουορθ ως σύμβολο της μοιραίας γυναίκας.

Τη φωνή της στο τραγούδι είχε δανείσει η Ανίτα Έλις, κάτι που δεν εμπόδισε το κοινό να ταυτίσει τη σκηνή με τη Ρίτα. Η παρουσία της ήταν αρκετή για να μετατρέψει την κινηματογραφική στιγμή σε θρύλο.

Η επιτυχία της ταινίας, όμως, είχε και ένα τίμημα. Οι θεατές άρχισαν να περιμένουν από τη Χέιγουορθ να είναι και στην πραγματική ζωή η γυναίκα που υποδυόταν. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο των χαρακτήρων της: ντροπαλή, ευγενική και γεμάτη ανασφάλειες.

Η «Τζίλντα» έγινε το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της, αλλά και ο ρόλος που επισκίασε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης καριέρας της.

Ο Όρσον Γουέλς, ο πρίγκιπας Αλί Χαν και οι πέντε γάμοι

Η προσωπική ζωή της Χέιγουορθ απασχόλησε όσο και οι κινηματογραφικές της επιτυχίες. Το 1943 παντρεύτηκε τον Όρσον Γουέλς, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό που είχε ήδη γίνει γνωστός για τον «Πολίτη Κέιν». Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Ρεμπέκα, αλλά ο γάμος τους δεν κράτησε.

Το 1948 ο Γουέλς τη σκηνοθέτησε στην «Κυρία από τη Σαγκάη». Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την καθιερωμένη εικόνα της, την παρουσίασε με ξανθά μαλλιά, αλλάζοντας αισθητά την εμφάνισή της. Η ταινία δεν είχε την εμπορική επιτυχία που περίμεναν αρχικά, απέκτησε όμως αργότερα τη θέση της ανάμεσα στα σημαντικά έργα του φιλμ νουάρ.

Ο επόμενος γάμος της ήταν με τον πρίγκιπα Αλί Χαν, γιο του Αγά Χαν Γ΄. Η σχέση τους βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και η Χέιγουορθ βρέθηκε ξαφνικά να κινείται ανάμεσα στο Χόλιγουντ και στους κοσμικούς κύκλους της Ευρώπης. Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, τη Γιασμίν.

Ο γάμος τους, ωστόσο, κατέληξε σε χωρισμό. Ακολούθησαν οι γάμοι της με τον τραγουδιστή Ντικ Χέιμς και τον παραγωγό Τζέιμς Χιλ.

Συνολικά, η Χέιγουορθ παντρεύτηκε πέντε φορές. Οι σχέσεις της δεν της εξασφάλισαν τη σταθερότητα που φαίνεται πως αναζητούσε, ενώ η δημοσιότητα έκανε κάθε προσωπική δυσκολία αντικείμενο σχολιασμού.

«Βασικά, είμαι ένας καλός, ευγενικός άνθρωπος, αλλά με ελκύουν οι σκληροί χαρακτήρες», είχε πει κάποτε. Η φράση της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν διαβάζει κανείς σήμερα την ιστορία της, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει εύκολες εξηγήσεις για τις επιλογές της.

Τα χρόνια που το Χόλιγουντ άλλαζε

Στη δεκαετία του 1950, η καριέρα της άρχισε να περνά σε διαφορετική φάση. Το Χόλιγουντ ανανέωνε τα πρόσωπά του και νέες πρωταγωνίστριες διεκδικούσαν την προσοχή του κοινού. Η Κολούμπια, το στούντιο που είχε συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωσή της, προωθούσε πλέον άλλες σταρ, ανάμεσά τους την Κιμ Νόβακ.

Η Χέιγουορθ συνέχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο, με ταινίες όπως το «Μια νύχτα στο Τρινιντάντ» 1952), η «Σαλώμη», 1953) και το «Pal Joey» (1957). Η παρουσία της εξακολουθούσε να έχει ενδιαφέρον, αλλά η εποχή κατά την οποία κυριαρχούσε σχεδόν απόλυτα είχε περάσει.

Η τελευταία κινηματογραφική της εμφάνιση ήταν το 1972, στην ταινία «Η οργή του Θεού» (The Wrath of God).

Η πορεία της Χέιγουορθ δείχνει και κάτι για το ίδιο το Χόλιγουντ εκείνων των χρόνων: πόσο γρήγορα μπορούσε να αναδείξει μια γυναίκα σε απόλυτο είδωλο και πόσο εύκολα μπορούσε στη συνέχεια να στρέψει το ενδιαφέρον του αλλού.

Η ασθένεια που έφερε στο προσκήνιο το Αλτσχάιμερ

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Ρίτα Χέιγουορθ αντιμετώπισε μια διαφορετική και πολύ πιο δύσκολη μάχη. Το 1980 διαγνώστηκε με νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ τα πρώτα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Η κατάστασή της είχε αρχικά παρερμηνευτεί και ορισμένοι απέδιδαν τις αλλαγές στη συμπεριφορά της στην κατανάλωση αλκοόλ. Η διάγνωση βοήθησε να γίνει περισσότερο γνωστή μια ασθένεια για την οποία το κοινό γνώριζε τότε πολύ λιγότερα από όσα γνωρίζει σήμερα.

Η κόρη της, Γιασμίν Αγά Χαν, στάθηκε στο πλευρό της και ανέλαβε ενεργό δράση για την ενημέρωση γύρω από τη νόσο και την ενίσχυση της έρευνας.

Η Ρίτα Χέιγουορθ πέθανε στις 14 Μαΐου 1987, στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 68 ετών.

Η Ρίτα Χέιγουορθ πέρα από τον μύθο

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Χέιγουορθ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου. Η «Τζίλντα» παραμένει σημείο αναφοράς και η σκηνή με το μαύρο γάντι εξακολουθεί να θυμίζει τη δύναμη που μπορεί να έχει μια κινηματογραφική παρουσία χωρίς υπερβολές.

Η καριέρα της, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε εκείνη την ταινία. Συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, πρωταγωνίστησε σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και έζησε από κοντά τη λειτουργία ενός συστήματος που συχνά απαιτούσε από τις γυναίκες να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εικόνες.

Η ίδια ήξερε ότι ο κόσμος δυσκολευόταν να ξεχωρίσει την ηθοποιό από τον ρόλο της. Και η περίφημη φράση της για την Τζίλντα παραμένει ίσως η πιο εύστοχη περιγραφή αυτής της απόστασης.

Η Ρίτα Χέιγουορθ γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου, και η ιστορία της εξακολουθεί να ενδιαφέρει όχι μόνο για την ομορφιά και τη λάμψη της, αλλά και για τις αντιφάσεις μιας ζωής που εξελίχθηκε κάτω από το βλέμμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί, τελικά, η Τζίλντα ήταν ένας ρόλος. Η Ρίτα Χέιγουορθ ήταν μια ολόκληρη ζωή.