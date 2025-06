Η Σλοβενική Ταινιοθήκη εξασφάλισε επιχορήγηση για την αποκατάσταση ταινιών από την εποχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Οι πόροι ύψους 70.000 ευρώ που απονέμονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ταινιοθηκών (ACE) θα διατεθούν για την αποκατάσταση της μοναδικής μεγάλου μήκους ταινίας του Βόσνιου σκηνοθέτη Ίβιτσα Μάτιτς (1948-1976) που γύρισε στη σύντομη ζωή του και πέντε από τις μικρού μήκους ταινίες του.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ταινιοθηκών ανακοίνωσε τους νικητές των επιχορηγήσεων για αποκατάσταση κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, σύμφωνα με το Σλοβενικό Πρακτορείο Ειδήσεων STA.

Ενώ πέθανε σε ηλικία 28 ετών, ο Ίβιτσα Μάτιτς κατάφερε να αφήσει ένα μοναδικό καλλιτεχνικό στίγμα στην πειραματική κινηματογραφία της Γιουγκοσλαβίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Σλοβενικής Ταινιοθήκης, στην οποία διευκρινίζεται ότι το έργο εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με την καλλιτεχνική του αξία και τη σημασία του για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή κινηματογραφική ιστορία.

Συνολικά τέσσερις εταίροι από την περιοχή θα αποκαταστήσουν την ταινία μεγάλου μήκους του Μάτιτς του 1976 Landscape with a Woman (Τοπίο με μια Γυναίκα) και πέντε πειραματικές ταινίες μικρού μήκους, Conversation with a Lover (Συνομιλία με έναν Εραστή) (1969), The Trial (Η Δίκη) (1970), Small Ads – In Memoriam (Μικρές Διαφημίσεις – Εις Μνήμη) (1971), Theme (Θέμα) (1971) και Purgatory (Καθαρτήριο) (1974).

Η Κροατική Ταινιοθήκη θα παράσχει την αρχική αρνητική εικόνα και ήχο της ταινίας μεγάλου μήκους και τα Σλοβενικά Αρχεία θα έχουν πρόσβαση στις πρωτότυπες ταινίες μικρού μήκους, ενώ το Αυστριακό Μουσείο Κινηματογράφου θα βοηθήσει στην προώθηση των αποκατεστημένων ταινιών διεθνώς.

Αφού σκηνοθέτησε σχεδόν 50 ταινίες μικρού μήκους, κυρίως μόνος του, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από ερασιτεχνικά έως επαγγελματικά, ο Μάτιτς γύρισε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία και στη συνέχεια πέθανε απροσδόκητα.

Το Landscape with a Woman δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τον εικονολήπτη Κάρπο Γκόντινα, Σλοβένο σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας.

Ενώ εκ πρώτης όψεως είναι μια απλή ιστορία για έναν ζωγράφο που αγωνίζεται συνεχώς ενάντια στις κοινωνικές προσδοκίες για να ασχοληθεί με την τέχνη και να εκφραστεί ελεύθερα, η ταινία αποτελεί μια ισχυρή μεταφορά για τον ρόλο της τέχνης στην κοινωνία.

Ταυτόχρονα, αποτελεί μεταφορά για τον ίδιο τον Μάτιτς και τις προσπάθειές του να αναμορφώσει τον γιουγκοσλαβικό κινηματογράφο, τον οποίο η Σλοβενική Ταινιοθήκη χαρακτήρισε ως «μια εκπληκτική αριστοτεχνία στα όρια μεταξύ κινηματογράφου και μιας ονειρικής ακολουθίας κινούμενων εικόνων».

Η ACE δημοσίευσε επίσης έναν κατάλογο που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 πρόσφατα αποκατεστημένες ταινίες από 27 ευρωπαϊκά αρχεία και ταινιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των επτά πειραματικών ταινιών της Ταινιοθήκης της Σλοβενίας από τον Σλοβένο σκηνοθέτη Βίνκο Ρόζμαν.

Με την υποστήριξη της ACE, η Σλοβενική Ταινιοθήκη εργάζεται επί του παρόντος για την ψηφιοποίηση και την αποκατάσταση δύο βασικών έργων του Βλάτκο Φιλίποβιτς, του ιδρυτή της Σχολής Ντοκιμαντέρ του Σεράγεβο. Το 2022, έλαβε από την ACE 50.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ταινίας «Life Of a Shock Force Worker» γιουγκοσλαβικής κλασικής ταινίας του 1972 του Βόσνιου σκηνοθέτη Μπαχρουντίν Τσένγκιτς.