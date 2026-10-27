Η Σοφία Αντωνίου, σκηνοθέτης της παράστασης Άμλετ (machine), Masterskaya Productions, Θέατρο Πορεία, 2026 είναι η νικήτρια του νεοσύστατου Βραβείου Νέου Σκηνοθέτη – Σκηνοθέτιδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν που δόθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στη Σκηνή της οδού Φρυνίχου στην Πλάκα.

Σοφία Αντωνίου: «Η διαδρομή που έχω κάνει είναι μαραθώνιος κι όχι σπριντ»

«Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις έχω πολύ χαμηλές προσδοκίες και τώρα νιώθω ότι … αιωρούμαι, δεν έχω καταλάβει και πολύ τι έχει γίνει», είπε η βραβευμένη σκηνοθέτης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «΄Ηταν πολύ συγκινητικό γιατί όλους τους συνυποψήφιους τους γνωρίζω, έχω δει τις δουλειές τους, νιώθω ότι ήταν τιμή και για εμένα που βρέθηκα να είμαι υποψήφια μαζί τους, με αποτέλεσμα όλο το πλαίσιο να είναι πολύ συγκινητικό».

Η Σοφία Αντωνίου πρότεινε μια νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ συνεχίζοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στα κλασικά έργα και τη σύγχρονη δραματουργία μαζί με μια δημιουργική ομάδα νέων καλλιτεχνών. Αλήθεια, μετά από αυτή τη διάκριση, τι θα είχε να πει σε ένα νέο σκηνοθέτη που δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε έναν απαιτητικό, δύσκολο και σκληρό πολλές φορές χώρο; «Να εμπιστευθεί τον δικό του δρόμο, να τον χαράξει και να γνωρίζει ότι δεν είναι εύκολο να σου δοθούν τα πράγματα», απαντά. «Κι επειδή κι εγώ έχω ξεκινήσει από ηθοποιός κι έχω κάνει μεγάλο ταξίδι, νιώθω ότι η διαδρομή αυτή είναι μαραθώνιος όχι σπριντ».

Πέντε ήταν οι υποψήφιοι για το «Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν» που, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συντελεστών του, καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός, ενώ η κριτική επιτροπή συνεδρίασε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νικητής. Το βραβείο, που φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, προσφορά ανώνυμου δωρητή που εξασφάλισε ο Γιάννης Μόσχος.

Ειδικά για την πρώτη απονομή του Βραβείου, το οποίο δόθηκε κατά τη διάρκεια τελετής με ελεύθερη είσοδο, η επιτροπή, κατ’ εξαίρεση, έλαβε υπ’ όψιν τη σκηνοθεσία παραστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου, όπως αναφέρθηκε, η έναρξη του νέου θεσμού να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο δείγμα της δημιουργικής παρουσίας νέων σκηνοθετών και σκηνοθέτιδων.

H επιτροπή αποτελούνταν από τους Μάνο Βαβαδάκη, Μαριάννα Κάλμπαρη, Γιώργο Κουτλή, Γεωργία Μαυραγάνη και Γιάννη Μόσχο, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι:

Κωνσταντίνος Αβράμης, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ο παρείσακτος», παραγωγή: dispositif, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Φουαγιέ), 2026, Νοεμή Βασιλειάδου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της ενότητας grape (Greek Agora of Performance), Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), 2025, Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η Λυγερή» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μα γκραν’ μα», Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024.

Μαριάννα Κάλμπαρη: Να στηρίξουμε μια πλούσια σκηνοθετική παραγωγή

«Θέλουμε να στηρίξουμε μια πλούσια σκηνοθετική παραγωγή. ΄Ένας νέος άνθρωπος που ξεκινά σήμερα – παρ’ ότι δύσκολη η εποχή – μπορεί σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι παλιότερα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο χώρο της σκηνοθεσίας ακόμα και πολύ νωρίς, δεδομένου του ότι παλιότερα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να περάσει κανείς σε αυτόν τον τομέα», αναφέρει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλμπαρη. «Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνει κανείς μια παράσταση όπως την έχει ονειρευτεί. Θέλουμε να βοηθήσουμε, λοιπόν, κι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος όλων όσων υπηρετούμε το χώρο του θεάτρου, πόσο μάλλον του Θεάτρου Τέχνης σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ιδρυτή του».

Ο Κάρολος Κουν, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, αναζητούσε διαρκώς το καινούργιο, έδινε χώρο σε νέους δημιουργούς και αντιμετώπιζε το θέατρο ως έναν χώρο διαρκούς μαθητείας. «Μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα για πολύ. Κι εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητέψουν κι εκείνοι», έλεγε χαρακτηριστικά.

Όπως λέει ακόμα στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Μαριάννα Κάλμπαρη, πρόκειται για το δεύτερο βραβείο που θεσπίζεται μετά το βραβείο στη μνήμη της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Μάγιας Λυμπεροπούλου (1940-2021) που δίνεται κάθε δυο χρόνια σε μια κυρία του θεάτρου η οποία δημιουργεί σε περισσότερους από δύο τομείς, όπως έκανε η Ελληνίδα θεατρική ηθοποιός. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ηθοποιό και σκηνοθέτη Μαρία Πρωτόπαππα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ