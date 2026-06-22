Η Σοφία Αρβανίτη, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής ποπ σκηνής, με μια πορεία που έχει συνδεθεί με σημαντικές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφει δισκογραφικά με μια νέα προσέγγιση σε ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ρεπερτόριο.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια παρουσιάζει μέσα από τη Heaven Music τη διασκευή του τραγουδιού «Μια Περιπέτεια», δίνοντας νέα πνοή σε μια διαχρονική δημιουργία. Με σεβασμό στην αυθεντική του ταυτότητα, αλλά και με σύγχρονη αισθητική, η νέα εκτέλεση αναδεικνύει τη νοσταλγική ατμόσφαιρα και το έντονο συναισθηματικό φορτίο των στίχων, που αφηγούνται μια σύντομη αλλά ανεξίτηλη ιστορία αγάπης.

Τη μουσική υπογράφει ο Αλέξης Παπαδημητρίου και τους στίχους η Ρόνη Σοφού, ενώ τη διασκευή και την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Δημήτρης Λιόλιος, προσδίδοντας έναν σύγχρονο ήχο που συναντά διακριτικά τη διαχρονικότητα του τραγουδιού. Παράλληλα, το τραγούδι συνοδεύεται από video clip σε παραγωγή της Photo View, με μια pop αισθητική.

Το νέο τραγούδι «Μια Περιπέτεια» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και είναι διαθέσιμο για ακρόαση από το κοινό.

Δείτε το βίντεο κλιπ: