Μια σημαντική στιγμή για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο καταγράφηκε στην πρόσφατη τελετή απονομής των νέων θεατρικών βραβείων του Δήμου Αλίμου, όπου η σκηνοθέτις Σοφία Καραγιάννη απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Γιάννης Μόρτζος» για την παράστασή της «Νεκρές Ψυχές» του Νικολάι Γκόγκολ.

Ένας νέος θεσμός με βαριά κληρονομιά

Το βραβείο φέρει το όνομα του σπουδαίου Γιάννη Μόρτζου, ενός καλλιτέχνη που σφράγισε το ελληνικό θέατρο με το ήθος και το ταλέντο του. Ο Δήμος Αλίμου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, θεσμοθέτησε τη διάκριση αυτή, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, επιδιώκοντας παράλληλα να στηρίξει και να αναδείξει τη νέα γενιά δημιουργών.

Συντελεστές της παράστασης:

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Ερμηνείες: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς

Φωνή: Γιώργος Χριστιανάκης

Παραγωγή: Ομάδα GAFF

Η βράβευση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας γεμάτης συνέπεια και καλλιτεχνική αναζήτηση για τη Σοφία Καραγιάννη, τοποθετώντας την παράσταση «Νεκρές Ψυχές» ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της τρέχουσας θεατρικής περιόδου.

Ο Γκόγκολ με το μυθιστόρημά του «Νεκρές Ψυχές» παραδίδει ένα λεπτό, ευφυές και σατιρικό έργο, που βασίζεται σε μία μοναδική σε σύλληψη ιδέα: Ο Πάβελ Ιβάνοβιτς, ένας φιλόδοξος κι αδίστακτος τυχοδιώκτης, πηγαίνει από πόλη σε πόλη, για να εξαγοράσει σε εξευτελιστική τιμή τους δουλοπάροικους που έχουν πεθάνει στη δεκαετία που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο απογραφές, δηλαδή τις νεκρές ψυχές, που οι αφέντες τους εξακολουθούν να πληρώνουν γι’ αυτούς κεφαλικό φόρο. Σκοπός του είναι να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των νεκρών εργατών, προκειμένου να αποκτήσει μια υψηλή θέση στη ρωσική κοινωνία.