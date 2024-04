Η φαντασμαγορική ατμόσφαιρα της «Σταχτοπούτας», του κοσμαγάπητου παραμυθιού του Σαρλ Περρώ που συγκινεί εδώ και δύο σχεδόν αιώνες το κοινό σε όλο τον κόσμο, ζωντανεύει στη σκηνή του Christmas Theater το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου 2024.

Η αριστουργηματική μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ και η απαράμιλλη τέχνη του κλασικού χορού θα μας παρασύρουν σε έναν ονειρικό κόσμο μέσα από τη «Σταχτοπούτα», το αγαπημένο παραμύθι των παιδικών μας χρόνων! Τα πλούσια σκηνικά, οι υποβλητικοί φωτισμοί, τα λαμπερά κοστούμια, οι εξαίρετοι σολίστ και το corps de ballet του Classical Ballet Of Eastern Europe συνθέτουν μια εντυπωσιακή παραγωγή, ένα αληθινό παραμυθένιο θέαμα που θα γοητεύσει μικρούς και μεγάλους!

Η «Σταχτοπούτα» είναι ένα διάσημο παραμύθι που το έγραψε ένας διάσημος παραμυθάς, ο Σαρλ Περρώ (1628-1703), που έζησε στη Γαλλία και του άρεσε να περιδιαβαίνει τα χωριά και να ακούει λαϊκές ιστορίες. Στα 1697, δημοσίευσε τη συλλογή Τα παραμύθια της Μητέρας Χήνας, όπου περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η «Σταχτοπούτα», η «Κοκκινοσκουφίτσα», ο «Παπουτσωμένος γάτος» και άλλες διηγήσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά, οι οποίες αγαπήθηκαν από πολλές γενιές αναγνωστών.

Οι ιστορίες του Περρώ μάγεψαν κατά καιρούς μεγάλους συνθέτες –και όχι μόνο– από διάφορες χώρες. Ένας από αυτούς ήταν ο Σεργκέι Προκόφιεφ (1891-1953), ο σπουδαίος Ρώσος μουσουργός που συνέθεσε υπέροχες μελωδίες –σοβαρές και κωμικές– για τη χορευτική εκδοχή της «Σταχτοπούτας». Του πήρε τέσσερα χρόνια να γράψει τη μουσική (1940-1944). Το έργο του πρωτοπαρουσιάστηκε από το Μπαλέτο Μπολσόι με μεγάλη επιτυχία στα 1945 σε χορογραφία του Ροστισλάβ Ζαχάροφ με τη θρυλική μπαλαρίνα Γκαλίνα Ουλάνοβα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η υπόθεση του μπαλέτου

1η Πράξη

Η Σταχτοπούτα καθαρίζει το πάτωμα της κουζίνας και αναπολεί τις όμορφες στιγμές με την μητέρα της. Οι σκέψεις της σταματούν απότομα όταν οι αδερφές της, της ζητούν να τους φτιάξει πρωινό. Ενώ φτιάχνει το πρωινό, μια άστεγη ζητιάνα έρχεται στο παράθυρο. Ζητάει από τη Σταχτοπούτα φαγητό και όταν η Σταχτοπούτα ετοιμάζεται να της δώσει εμφανίζεται η κακιά μητριά της και την εμποδίζει. Η Σταχτοπούτα αποφασίζει να δώσει στην γυναίκα το δικό της φαγητό.

Μετά το πρωινό, η Σταχτοπούτα επιστρέφει στις δουλειές της. Λίγο αργότερα οι αδερφές της Σταχτοπούτας φωνάζουν με ενθουσιασμό καθώς έλαβαν επιστολή από το παλάτι. Η Σταχτοπούτα αναγκάζεται να διαβάσει το γράμμα δυνατά, επειδή οι αδερφές της δεν μπορούν να το διαβάσουν. Η επιστολή είναι μια πρόσκληση για τον Βασιλικό Χορό του Πρίγκιπα. Η κακιά μητριά και οι αδερφές της Σταχτοπούτας πηγαίνουν στην πόλη για να βρουν ρούχα και αξεσουάρ για το γάμο.

Η Σταχτοπούτα μένει μόνη της. Έχει τη συντροφιά των φίλων της, των ποντικιών. Τα ποντίκια της φτιάχνουν ένα όμορφο φόρεμα από κουρέλια. Μόλις η Σταχτοπούτα βάζει το φόρεμα, εμφανίζεται η ζητιάνα. Μεταμορφώνεται μαγικά σε μια νεράιδα και μετατρέπει το ρούχο της Σταχτοπούτας σε ένα πανέμορφο φόρεμα κατάλληλο για μια πριγκίπισσα. Επίσης μετατρέπει μια κολοκύθα σε μια βασιλική άμαξα και μεταμορφώνει τα ποντίκια σε άλογα. Λέει στην Σταχτοπούτα να πάει στο Χορό, αλλά ότι πρέπει να έχει γυρίσει πίσω πριν από τα μεσάνυχτα. Πριν φύγει η Σταχτοπούτα, η Νεράιδα της δίνει και παπούτσια για το χορό.

2η Πράξη

Στο Βασιλικό Χορό του Πρίγκιπα, η κακιά μητριά και οι θετές αδερφές της Σταχτοπούτας φτάνουν αργά. Ενώ οι δύο αδερφές προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή του Πρίγκιπα, η Σταχτοπούτα μπαίνει στην αίθουσα του χορού. Ο Πρίγκιπας γοητευμένος από την ομορφιά της, της ζητάει να χορέψουν. Κάνεις δεν ξέρει ποιο είναι το μυστηριώδες κορίτσι, ούτε καν η μητριά και οι αδερφές της.

Η Σταχτοπούτα και ο Πρίγκιπας χορεύουν όλη νύχτα και η Σταχτοπούτα ξεχνά ότι έπρεπε να φύγει πριν τα μεσάνυχτα. Καθώς το ρολόι αρχίζει να χτυπά, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να φύγει πριν τα ρούχα της γίνουν κουρέλια. Φεύγει γρήγορα χωρίς εξηγήσεις και από τη βιασύνη της αφήνει το γοβάκι της πίσω στις σκάλες. Ο πρίγκιπας τρέχει πίσω της, αλλά βρίσκει μόνο το γυάλινο γοβάκι της.

Την επόμενη μέρα, ο πρίγκιπας, μην μπορώντας να σταματήσει να σκέφτεται την Σταχτοπούτα, ξεκινάει να ψάχνει σε ολόκληρο το βασίλειο για να την βρει. Ταξιδεύει από σπίτι σε σπίτι με το γυάλινο γοβάκι και ζητάει από κάθε κορίτσι που συναντά να το δοκιμάσει. Αν ταιριάζει το γυάλινο γοβάκι πρέπει να είναι το μυστήριο κορίτσι με το οποίο χόρεψε το προηγούμενο βράδυ.

Όταν ο Πρίγκιπας φτάνει στο σπίτι της Σταχτοπούτας, τον καλωσορίζουν η μητριά και οι κακές αδερφές. Οι αδερφές προσπαθούν να φορέσουν το γοβάκι, αλλά δεν τους ταιριάζει. Η μητριά της Σταχτοπούτας, την έχει κλειδώσει σε ένα δωμάτιο για να μην μπορεί να δοκιμάσει το γοβάκι. Δεδομένου ότι το γοβάκι δεν ταιριάζει σε καμία από τις δύο αδερφές, η μητέρα της Σταχτοπούτας επιμένει να το δοκιμάσει. Καταφέρνει να πιέσει το πόδι της για να χωρέσει στο γοβάκι.

Κρατώντας το λόγο του, ο Πρίγκιπας κάνει πρόταση στην μητριά της Σταχτοπούτας. Η Σταχτοπούτα καταλαβαίνει τι έχει συμβεί από τους φίλους της, τα ποντίκια και αρχίζει να φωνάζει. Ο Πρίγκιπας διαπιστώνει ότι υπάρχει ακόμα ένα κορίτσι στο σπίτι. Μόλις απελευθερώνεται η Σταχτοπούτα από το δωμάτιο της, προσπαθεί να δοκιμάσει το γοβάκι. Της ταιριάζει τέλεια. Ο Πρίγκιπας παίρνει μαζί του την Σταχτοπούτα στο κάστρο του. Ένας βασιλικός γάμος γίνεται στο παλάτι και η Σταχτοπούτα και ο Πρίγκιπας ζουν ευτυχισμένοι για πάντα.

INTERNATIONAL CLASSICAL BALLET OF EASTERN EUROPE

To Classical Ballet of Eastern Europe δημιουργήθηκε το 1945 στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η Όπερα της πόλης και η Εθνική Ακαδημία Μπαλέτου φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι το διάσημο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Μπαλέτου Ανατολικής Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν και έχουν βραβευτεί μεγάλοι σολίστ και χορευτές από τα πιο γνωστά μπαλέτα της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Μολδαβία, Λευκορωσία, Βουλγαρία κ.α.). Κάθε χρόνο το μπαλέτο προσκαλεί σολίστ και χορευτές που βραβεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια και με την συμμετοχή τους οργανώνει την περιοδεία του σε όλο τον κόσμο με μια διάσημη παράσταση κλασικού μπαλέτου. Το Classical Ballet Of Eastern Europe έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο, για να παρουσιάσει την Σταχτοπούτα.

Μπαλέτο σε δύο πράξεις

Μουσική: Σεργκέι Προκόφιεφ

Λιμπρέτο: Νικολάι Βολκόφ

Χορογραφία: Ροστισλάβ Ζαχάροφ σε διασκευή του Σεργκέι Μπομπρόφ

Σκηνικά – Κοστούμια: Ντμίτρι Τερμπάτζι

Βασισμένο στο παραμύθι του Σαρλ Περρώ

Με τους Κορυφαίους Σολίστ και το Corps De Ballet του Classical Ballet Of Eastern Europe

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΤΙΣ 20.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΤΙΣ 12.00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ : 50 Ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 40 Ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 35 Ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 30 Ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 25 Ευρώ

Ε ΖΩΝΗ: 15 Ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ): 15 ΕΥΡΩ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια,

Πληροφορίες 211 77 01 700

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 211 77 01 700

Προπώληση εισιτηρίων: 211 77 01 700, WWW.VIVA.GR, WWW.CHRISTMASTHEATER.GR