Η μέτζο σοπράνο Σταματία Μολλούδη παρουσιάζει μία βραδιά όπερας με τίτλο StaMátia: Metallaxis, στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον.

Η καλλιτεχνική περσόνα StaMatia, μας καλεί σήμερα (8/11), την ημέρα των Αρχαγγέλων, σε μια λυρική συνάντηση, όπου η Όπερα φορά τα χρώματα της Ανατολής και η Ελλάδα, γίνεται το σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα συνδυάζει το λυρικό τραγούδι με ήχους, ρυθμούς και όργανα της Ελλάδας και της Ανατολής. Συνοδεύεται αποκλειστικά από κοπέλες μουσικούς που αποτελούν τα «μάτια» της.

Ερμηνεύει κλασικό, λυρικό και crossover ρεπερτόριο καθώς και σύγχρονα τραγούδια, σε πρωτότυπες διασκευές και αυτοσχεδιασμούς που κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο.

Φέρνει κοντά την ομορφιά και την εκφραστικότητα του λυρικού ρεπερτορίου της Δύσης με τα ηχοχρώματα της Ελλάδας και της Ανατολής.

Υπό τη συνοδεία κλασικών και παραδοσιακών οργάνων και φωνητικών δημιουργείται μια ατμόσφαιρα που ακροβατεί ανάμεσα στο ιερό και το γήινο, στο φως και τη σιωπή και συνυφαίνεται ένα ηχητικό σύμπαν όπου η μουσική του Μπιζέ μπορεί να αγκαλιάζει το αιγαιοπελαγίτικο κύμα και οι άριες να συνομιλούν με τους ρυθμούς της Ανατολής .

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στην ονομαστική της γιορτή.

Μια βραδιά όπου η Όπερα φορά τα χρώματα της Ανατολής

και η Ελλάδα γίνεται το σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης.

Συντελεστές :

Φωνή/Μετζοσοπράνο – StaMátia – Σταματία Μολλούδη

Μαέστρος – Ζωή Λιάπη

Με γυναικείο ορχηστρικό & φωνητικό σύνολο ευρωπαϊκών και παραδοσιακών οργάνων

και φωνητικών ( Voice-Portal )

Κανονάκι : Ιωάννα Φιδάνη

Άρπα : Αγάπη Φασούλα

Φλάουτο : Νεφέλη Ήραντου , Σοφία Λιολιοπούλου

Κρουστά : Μαριάννα Ερκέκογλου

Πιάνο : Ζωή Λιάπη

Χορευτές: Arnika Karra – Sofia Chalk

Nikos y Maria – Νίκος Βογιατζόγλου, Μαρία Τόπκα

Διασκευές, Ενορχηστρώσεις, ρεπερτόριο:

Σταµατία Μολλούδη, Ζωή Λιάπη

Η «StaΜátia» έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στα παρακάτω Φεστιβάλ:

Μονής Λαζαριστών Θεσσαλονίκης, MAΤE & GAIA, Soloist, Παρά θιν’ αλός, Κασσανδρώμενα, Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Κομοτηνής.

Επίσης, στον Μύλο Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό

Θέατρο Καλαμαριάς “Μελίνα Μερκούρη” .

Το καλοκαίρι του 2025 άνοιξε τις συναυλίες του διεθνούς φήμης Omar Faruk

Tekbilek και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΝΕΤΟΝ”

Παρασκευοπούλου 42, Θεσσαλονίκη 546 40

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Προέλευσης 20.00 – Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια από 8€

Tηλ: 2310510081