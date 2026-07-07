Τις πρώτες δράσεις της νέας σεζόν αποκαλύπτει εν μέσω καλοκαιριού η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ανάμεσα τους συναντάμε μια υδάτινη εμπειρία διαλογισμού στο κέντρο της Αθήνας, τον Άλαν Τούρινγκ μέσα από το εκρηκτικό σκηνικό σύμπαν του Λούκας Ταρκόβσκι, ένα μονοήμερο Borderline Festival με συναρπαστικό lineup, τους Soundwalk Collective με μια νέα οπτικοακουστική εγκατάσταση σε παγκόσμια πρεμιέρα με την ηχητική υπογραφή του Τζιμ Τζάρμους και τον sold-out «Οιδίποδα» του Ρόμπερτ Άικ, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Στέγη.

Η Στέγη στην έναρξη της σεζόν μάς υποδέχεται σε έναν νέο χώρο, την ανακαινισμένη Onassis Mandra, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με μια εικαστική και ηχητική εμπειρία που προσφέρει απόλυτη ηρεμία στο κέντρο της πολύβουης πόλης. Tο «Clinamen» του συνθέτη και εικαστικού Céleste Boursier-Mougenot μαγεύει το κοινό από το 1997 και, μετά την Pinault Collection στο παρισινό Bourse de Commerce τo 2025 και το Park Avenue Armory στη Νέα Υόρκη το 2026, κάνει μια στάση στην Αθήνα (25 Σεπτεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου). Μας καλεί να συγχρονιστούμε με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο με εκατοντάδες λευκά κεραμικά μπολ που επιπλέουν σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Τα μπολ συναντιούνται, συγκρούονται και παράγουν ήχους, παρασύροντάς μας σε ένα ταξίδι διαλογισμού.

Μάλιστα, για πρώτη φορά, το εντυπωσιακό «Clinamen» αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς παρουσιάζεται σε εξωτερικό χώρο και παραδίδεται στη σκιά, τον αέρα, τις φωνές, τους ήχους και τον απόηχο της Αθήνας και στη δύναμη των φυσικών στοιχείων και των καιρικών φαινομένων -το φως, τον άνεμο, τη βροχή- στο μόνο σωζόμενο αθηναϊκό υπαίθριο θέατρο της Μπελ Επόκ.

Το Borderline Festival επιστρέφει στις 9 Οκτωβρίου σε μια ξεχωριστή εκδοχή για μία μέρα με 3 stages στο Onassis Ready και ένα εκρηκτικό lineup: ο Ricardo Villalobos, σε συνεργασία με το ReSolute (NYC), ο κορυφαίος εκφραστής της minimal house και της microhouse, στην πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια, σε ένα σπάνιο 4ωρο DJ set. Ο Nightmares On Wax, που ανήκει στο roster της θρυλικής εταιρείας Warp Records, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πρωτοπόρους του ηλεκτρονικού trip hop ήχου. Η Λιβανέζα τραγουδίστρια Yasmine Hamdan, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο μουσικόφιλο κινηματογραφικό κοινό με τη στοιχειωτική εμφάνισή της στην ταινία-ορόσημο των ’10s, «Only Lovers Left Alive» του Τζιμ Τζάρμους, έρχεται να μας μεθύσει με την εντυπωσιακή φωνή της, μπλέκοντας τους παραδοσιακούς ήχους της Ανατολής με την ενέργεια της electro folk pop. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα indie pop τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Σtella, η οποία ανήκει πλέον στο δυναμικό της εμβληματικής αμερικανικής δισκογραφικής Sub Pop, με διεθνή καριέρα στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, κάνει μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα στη συνεπτυγμένη εκδοχή του Borderline που κρύβει πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Μετά τα «ROHTKO» και «Respublika», o Λούκας Ταρκόβσκι , έχοντας πια κατακτήσει τα μεγαλύτερα θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης, επιστρέφει στη Στέγη με το «Oracle» (15-18 Οκτωβρίου), ένα καθηλωτικό σκηνικό σύμπαν για τον Άλαν Τιούρινγκ, τον κώδικα που άλλαξε την Ιστορία, τη γέννηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις σκοτεινές πλευρές της προόδου, αλλά συγχρόνως και για όσους υπερβαίνουν τα όρια, χωρίς να διστάσουν να πληρώσουν το τίμημα αυτής της τόλμης. Θέατρο, ζωντανός κινηματογράφος, δυνατή μουσική και πραγματικές ιστορίες μπλέκονται σε μια εμπειρία που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα.

Από τις 22 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, οι Soundwalk Collective συναντούν τον εμβληματικό δημιουργό του ανεξάρτητου σινεμά Τζιμ Τζάρμους στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας οπτικοακουστικής εγκατάστασης «The Future Doesn’t Need You» στο Onassis Ready. Ένας τίτλος-προειδοποίηση για έναν κόσμο που μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμάς. Ο Τζάρμους αφήνει για λίγο την κάμερα και επιστρέφει στο άλλο του μεγάλο πάθος: τη μουσική, έχοντας ήδη διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια τον δικό του κιθαριστικό, υπνωτιστικό ήχο μέσα από το ντουέτο Sqürl.

Μετά το μυσταγωγικό «Correspondences» με την Πάττι Σμιθ στη Στέγη το 2024 και το πρόσφατο «Sonic Prayer with Patti Smith» για το Περίπτερο της Αγίας Έδρας στην Μπιενάλε της Βενετίας, οι Soundwalk Collective συνεργάζονται ξανά με τη Στέγη σε ένα έργο για την τήξη των παγετώνων και το αδιανόητο μέλλον που αυτή προαναγγέλλει.

Στον πυρήνα της εγκατάστασης βρίσκεται ένας συνεχής κιθαριστικός drone ήχος, ερμηνευμένος από τον ίδιο τον Τζάρμους: μια ασταθής, ανεπίλυτη αντήχηση, σαν ο παγετώνας να συνεχίζει να πάλλεται ακόμη και την ώρα που εξαφανίζεται. Η εγκατάσταση πλαισιώνεται από ένα πρόγραμμα ζωντανών συναυλιών και περφόρμανς με διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε βράδυ, καθώς και από κινηματογραφικές προβολές σε επιμέλεια του Τζιμ Τζάρμους, με έργα που επανέρχονται στα ίδια επείγοντα ερωτήματα: τι αφήνουμε πίσω μας, τι χάνεται, τι επιμένει.

Τέλος, ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ, μετά το περσινό sold-out, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή από τις 12 Νοεμβρίου 2026 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Το West End του Λονδίνου, το Broadway της Νέας Υόρκης και η Στέγη στην Αθήνα είναι μερικές από τις στάσεις της πολυβραβευμένης με Tony και Olivier παράστασης του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη που συνεχίζει να δημιουργεί νέες τοπικές εκδοχές ανά τον κόσμο, με πιο πρόσφατη τη γερμανική.

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, η παράσταση επιστρέφει με ένα εξαιρετικό καστ και τους Νίκο Κουρή και Μαρία Κεχαγιόγλου στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, αντίστοιχα. H προπώληση έχει αρχίσει και οι θέσεις είναι ήδη περιορισμένες.

Το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν και η προπώληση για όλες τις παραγωγές θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, με νέους χώρους, νέες συνεργασίες, νέες εμπειρίες.